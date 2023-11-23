81歲拜登南特基島玩「跳水」 孫女PO海邊合照 杭特也現身

拜登總統的孫女娜歐蜜23日在社群媒體上傳與家人於麻薩諸塞州南特基島海邊戲水的合照。（取材自X@NaomiBiden）

拜登 總統的孫女娜歐蜜（Naomi）今天在社群媒體上傳與家人於麻薩諸塞州南特基島（Nantucket）海邊戲水的合照，歡慶感恩節。

法新社報導，拜登或許近來民調 往下滑，但81歲的他老當益壯，不怕與家人一起往下跳。

娜歐蜜在舊稱推特（Twitter）的社群平台X上寫說：「一年一度的拜登家族北極熊跳水（polar bear plunge），感恩節快樂！」

娜歐蜜上傳的合照中可見每個人肩上披著條紋毛巾，她的父親杭特（Hunter Biden）抱著小兒子。

Annual Biden fam polar bear plunge 🐻‍❄️



Happy Thanksgiving! pic.twitter.com/pUuC6e5Qal — Naomi Biden (@NaomiBiden) 2023年11月23日

白宮證實20日剛過81歲生日的拜登參加了冷颼颼的家族冬泳活動。

拜登自1970年代以來，幾乎每年感恩節假期都會與家人到南特基島，但很可能今年比以往更需要放假充電一下。

民主黨籍的拜登很可能明年11月總統大選將再度對上共和黨對手川普 ，近來一連串民調顯示，拜登落後川普，選民尤其關切他的年齡。

國家廣播公司新聞網（NBC News）19日公布民調顯示，川普在登記選民中的支持率46%，領先拜登的44%；雅虎新聞/輿觀（Yahoo News/YouGov）本周公布的一項民調顯示，川普支持率44%，領先拜登的42%。

拜登2020年大選擊敗民粹派作風的川普後，塑造自身「療癒系」總統的形象，致力讓撕裂的社會復原，今年感恩節也再度呼籲全國團結。

電視台記者在紐約採訪一年一度的梅西百貨（Macy's）感恩節遊行活動時，與拜登夫婦連線。拜登透過電話敦促人民齊心解決問題，遏止美國社會仇恨。

他說：「我們必須讓全國團結在一起，必須以像樣一點的態度對待彼此。」