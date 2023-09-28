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川普底特律演講 被爆台下觀眾冒充汽車工人

記者顏伶如／即時報導
川普在底特律郊區汽車供應商德雷克企業(Drake Enterprises)發表演說。(Getty Images)
川普在底特律郊區汽車供應商德雷克企業(Drake Enterprises)發表演說。(Getty Images)

前總統川普缺席27日晚間的共和黨初選第二場辯論，在密西根州對汽車工人發表演說，但「底特律新聞報」(The Detroit News)報導，舉著「工會成員挺川普」標語的一名女性觀眾受訪時坦承並非工會成員，另一名拿著「汽車工人挺川普」標語的男性觀眾也說自己不是汽車工人。

「底特律新聞報」報導，川普27日在底特律郊區汽車供應商德雷克企業(Drake Enterprises)對汽車勞工發表演說，現場約有400名至500名觀眾，德雷克企業有150名員工，但勞工並未加入美國聯合汽車工會(United Auto Workers，UAW)。

報導指出，川普這場演說訴求重點是針對汽車工人，但台下觀眾究竟有多少汽車工人則無法確知。

一名女性觀眾舉著「工會成員挺川普」(union members for Trump)標語，但接受訪問時坦承並不是工會成員。一名男性觀眾拿著「汽車工人挺川普」(auto workers for Trump)標語，回答「底特律新聞報」記者詢問時也說自己不是汽車工人。

來自克勞森(Clawson)的55歲觀眾金恩(Doug King)則說自己是斯泰蘭蒂斯(Stellantis)汽車工人，並說汽車選購的最終決定權應該在消費者手中，不是由政府決定。

金恩說，支持川普任內向汽車製造商施壓的措施，迫使汽車產業的工作機會留在美國。他表示：「川普執政四年是汽車產業最美好的時光。」

民主黨籍密西根州聯邦眾議員史蒂文斯(Haley Stevens)則批評川普雖然聲稱支持工會勞工，卻不是造訪雇用工會成員的工廠。

川普這場演說原本用意是展現對聯合汽車工會藍領勞工的支持，但演講內容卻提及未來幾年汽車工人將因為電動車而失業，即使這波罷工能夠成功爭取加薪，飯碗仍將不保。他說：「現正磋商的協議，其實意義並沒有你們想像中的那般重要。」

新聞網站「野獸日報」(Daily Beast)報導，聯合汽車工會主席范恩(Shawn Fain)說，川普挑在沒有雇用工會成員的工廠發表挺工會演說，堪稱「悲哀的反諷」(pathetic irony)。

川普 勞工 密西根州

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