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川普訪底特律演說 汽車工會主席：沒必要見面

編譯陳韻涵／綜合27日電
前總統川普27日在密西根州底特律一間汽車零件廠前發表演說，希望擄獲藍領工人的支持。(美聯社)
前總統川普27日在密西根州底特律一間汽車零件廠前發表演說，希望擄獲藍領工人的支持。(美聯社)

前總統川普27日在密西根州底特律一間汽車零件廠前發表演說，希望擄獲藍領工人的支持，川普在演說中大力抨擊拜登，並諷刺拜普在底特律只講了幾秒鐘就閃人。

但川普造訪的工廠並不隸屬聯合汽車工會(UAW)，而UAW主席費恩(Shawn Fain)表示，「沒有必要見面」。紐約時報報導，川普再次角逐總統大選，希望回鍋白宮；他27日晚到訪密西根一間汽車零件裝配廠，盼博取藍領工人支持，卻踢到鐵板。

川普到訪底特律前一天，他在2024年大選中的潛在對手拜登總統26日才到當地力挺罷工中的UAW，創下在位總統出席罷工活動的先例；拜登表示，他支持工會每周工作四天，以及加薪40%的要求。

反觀川普27日現身的汽車零件裝配廠並不隸屬於UAW，他走訪底特律北部柯林頓鎮(Clinton Township)的德瑞克企業(Drake Enterprises)，該公司有150名員工，生產重型卡車的排檔桿、通用汽車(General Motors)和福特汽車(Ford)的零件等。

川普造訪底特律之際，其他共和黨初選參選人在加州辯論；這是川普第二次拒絕參加辯論，意在傳達「他幾乎擺脫民調低的對手，聚焦獲得黨內提名和2024年再戰拜登的可能性」。

費恩日前邀請拜登出席UAW活動，但UAW與川普27日的行程無關。費恩日前甚至譴責川普在2019年針對通用汽車的罷工中，並未支持工會。

費恩26日接受「有線電視新聞網」(CNN)訪問，被問到是否會見川普時表示，「沒有必要見面，因為我不認為這個男人絲毫關心我們工人的立場，以及工人階級代表什麼，他屬於億萬富豪階級」。

UAW多年來關切汽油和柴油車轉型電動車，可能會讓傳統汽車業的工人失業。底特律韋恩州立大學(Wayne State University)商學教授馬斯特斯(Marick Masters)認為，轉型為電動車的經濟不確定性讓許多汽車工人憂慮。

德瑞克總裁斯坦普爾(Nathan Stemple)表示，電動車轉型太快將摧毀他的家族公司，因為電動車不需要排檔桿，而這是他公司的主要產品之一。 他說：「如果轉型太快，許多像我們這樣的企業便無法生存。」

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