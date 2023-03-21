CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延

CDC指出，最新政府研究報告顯示，具抗藥性且有致命殺傷力的「耳念珠菌」(Candida auris，C. auris)正在全美各地醫療機構迅速蔓延。(Getty Images)

美國疾病管制暨預防中心(CDC)黴菌疾病研究醫療長黎曼(Meghan Lyman)指出，最新政府研究報告顯示，具抗藥性且有致命殺傷力的「耳念珠菌」(Candida auris，C. auris)正在全美各地醫療機構迅速蔓延，免疫功能較差的民眾感染之後可能陷入重症。

國家廣播公司(NBC)報導，疾管中心人員20日指出，統計顯示「耳念珠菌」感染案例以及檢查發現帶有「耳念珠菌」的案例目前都已驚人速度上升。

黎曼指出，「耳念珠菌」最近幾年感染案例大增的狀況特別令人憂心，「我們不只看到已經發生傳染的地區感染案例持續增加，還看到新地點的感染案例也上升」。

疾管中心對「耳念珠菌」發布警告的研究，刊登於「內科醫學 年鑑」(Annals of Internal Medicine)期刊。密西西比州 目前就出現「耳念珠菌」感染案例激增的狀況，密州衛生廳發言人葉特斯(Tammy Yates)表示，從2022年11月以來，州內至少有12人感染「耳念珠菌」，其中4例「出現潛在死亡風險」。密州有兩家長照 機構「耳念珠菌」傳染持續存在，州內其他醫療機構也有疫傳出。

葉特斯說，令人遺憾的是，「耳念珠菌」對多種藥物都有抵抗力，在免疫功能較差的高風險族群之間迅速蔓延，例如住在長照機構當中的民眾。