川普再批梅洛尼：現在才想重修舊好拉抬自己 謝了不用

川普總統(左)與義大利總理梅洛尼在G7峰會場邊。(路透)

美國總統川普 堅稱義大利總理梅洛尼 於G7 峰會時乞求合照，引發義國怒火。梅洛尼反擊川普捏造後，川普發文堅稱梅洛尼屢次請求合照，進一步加劇這兩個盟邦間罕見的外交齟齬。

法新社報導，義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）稍早在社群媒體X平台批評川普的言論「惡劣且具侮辱性」，並宣布取消原訂6月21至22日的訪美行程。

七大工業國集團（G7）領袖峰會6月15至17日在法國東部風光明媚的艾維安巴恩（Evian-Les-Bains）舉行。義大利總理府17日公布的照片裡一張梅洛尼（Giorgia Meloni）與川普（Donald Trump）兩人在場邊單獨聊天的照片，被多家義大利媒體引述匿名高層指「梅洛尼與川普關係破冰」。

川普昨天與義大利La7電視台記者通話時，義國記者詢問他在G7峰會與梅洛尼談話內容。川普答稱「她可能很高興我跟她談了，我本來不必跟她談的」，「她求我跟她合照，她太想跟我合照了。我本來不會答應的，但我同情她」。

對於川普這番向La7電視台發表的話，梅洛尼直言「坦白說，我深感震驚」。她斥責川普的說法實屬「捏造」，強調「不論是我個人還是義大利這個國家，都絕不向人乞求」。

川普今天在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出：「梅洛尼在G7領袖峰會舉行期間屢次請求與我合照。她目前在義大利支持率低落，可能是因為她拒絕美國，一個真心愛護並保護義大利的國家。」

他還指控，義大利未能支持美國對伊朗採取行動後，梅洛尼基於國內政治因素試圖與華府修復關係。

川普說：「現在，美國在軍事上擊敗伊朗後，她（梅洛尼）想和我們重修舊好，以『提升自己的支持率』。不必了，謝謝！」

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