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川普譏義總理求合照 梅洛尼怒嗆捏造 外長取消訪美

記者胡玉立／綜合報導
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川普總統(左)說義大利總理梅洛尼(右)求他合照，一句話惹怒義大利，不僅梅洛尼親自...
川普總統(左)說義大利總理梅洛尼(右)求他合照，一句話惹怒義大利，不僅梅洛尼親自拍影片反駁，原訂訪美的義大利外交部長塔加尼也臨時取消行程。圖為川普與梅洛尼17日在法國G7峰會時談話。（路透）

川普總統19日告訴義大利媒體，義國總理梅洛尼(Giorgia Meloni)在法國舉行的七國集團(G7)峰會中「乞求」與他合照，此說立即惹來義大利政府大動作抗議。梅洛尼為此拍攝影片指責川普捏造事實，強調「義大利和我並不乞求」；外長塔加尼(Antonio Tajani）則取消周末訪美行程，指川普言論「嚴重冒犯」梅洛尼和義大利全體人民。

義外長怒喊嚴重冒犯 梅：義大利和我從不乞求

川普總統（右）說義大利總理梅洛尼（中）求他合照，一句話惹怒義大利，不僅梅洛尼親自...
川普總統（右）說義大利總理梅洛尼（中）求他合照，一句話惹怒義大利，不僅梅洛尼親自拍影片反駁，原訂訪美的義大利外交部長塔加尼也臨時取消行程。（路透）

美聯社及華爾街日報報導，梅洛尼曾是川普在歐洲最親密的政治盟友之一；川普第二任期伊始，梅洛尼曾將自己定位為華府與歐盟之間的「橋梁」，是唯一出席川普就職典禮的歐盟國家元首。如今川普的高姿態，凸顯兩國聯盟關係因近期多起事件破裂；義大利的激烈反擊則顯示他們受夠了川普的吹噓和批評，梅洛尼也不再害怕川普的抨擊。

川普19日接受義大利La7電視台採訪，當記者詢問烏克蘭議題時，川普提到梅洛尼，話題轉向兩人日前在法國艾維安巴恩(Évian-les-Bains)小鎮G7峰會期間的多次交談。

La7報導，川普說道：「她可能很高興我跟她說話。我本來不必跟她說話的。她乞求(begged)我跟她合照。她非常想跟我合照。我本來不會這麼做，但我同情她。」這段對話La7上傳的是配音版本，而非原版英文版本。

義大利政府聞訊「炸鍋」。梅洛尼拍攝影片回應道，「川普的言論完全是捏造的，我深感震驚。我不明白美國總統為何要這樣對待自己的盟友，畢竟這已不是第一次發生這種事」。

梅洛尼又說，「我只能說，令人遺憾的是，他對待西方的敵人、美國的敵人，沒有表現出相同決心，反而對那些領導人更加寬容」；「但有件事他必須記住：義大利和我不乞求。」

義大利外長塔加尼取消周末的美國行，稱川普說法嚴重冒犯梅洛尼和整個義大利。外交部隨後宣布，塔加尼原定出席的邁阿密商業和科學論壇已取消。塔加尼原計畫在論壇上與美國國務卿魯比歐會面。

川普一席話惹怒義大利 西班牙總理聲援

美義聯盟關係明顯裂㾗出現在今年4月，梅洛尼拒絕支持川普對伊朗開戰，並在川普抨擊教宗良十四世(Pope Leo XIV)時力挺教宗。川普的關稅政策以及美國在加薩戰爭中力挺以色列，也是雙方爭議點；兩國在烏克蘭議題上也明顯分歧。

川普聲稱梅洛尼「乞求與他合照」風波，義大利朝野同仇敵愾；政府官員和各政治派別紛紛出面聲援梅洛尼。梅洛尼也意外得到西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）的支持；桑傑士在歐洲理事會會場外被問到相關爭議時回應表示，「我對她表達完全的聲援。我反對這種既非政治、也非個人的攻擊……真不知該如何界定這種事。」

精華 FAQ

  • 川普受訪時宣稱，梅洛尼在G7期間「乞求」與他合照，並表示自己原本不必配合。此番說法被義大利視為捏造事實，因而引發政府強烈抗議與外交風波。

  • 梅洛尼拍攝影片公開反駁，稱川普說法完全是捏造，並強調「義大利和我不乞求」。外長塔加尼則取消訪美，指川普言論嚴重冒犯梅洛尼及全體義大利人民。

  • 事件凸顯美義同盟出現裂痕，雙方在伊朗、烏克蘭、關稅與加薩問題上早有分歧。如今義大利朝野普遍聲援梅洛尼，西班牙總理也公開表態支持。

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