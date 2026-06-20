「求拍照」說激怒義大利 川普稱梅洛尼曾是大粉絲：現在不想要了

美國總統川普（左）與義大利總理梅洛尼16日在G7峰會場邊交談。(路透)

美國總統川普 日前宣稱，義大利 總理梅洛尼 在法國G7峰會期間曾「求」他一起拍照，梅洛尼則反擊相關說法「根本是編出來的」。川普19日再度升高口水戰，直言梅洛尼曾是「他的大粉絲」，但如今已不想要這樣的粉絲。

國會山報報導，川普與梅洛尼過去關係融洽，但近來因美國對伊朗的軍事行動出現分歧。川普已多次抨擊梅洛尼及其他批評他處理美伊衝突方式的盟友領導人。根據路透報導，川普本周接受義大利La7電視台簡短訪問時宣稱，梅洛尼在法國G7峰會期間曾「求他一起拍照」。

川普說：「她求我跟她一起拍照。她非常想跟我合照。我本來不會答應，但我同情她。」

梅洛尼則在社群媒體發布影片表示，自己對川普的言論感到「震驚」，並稱川普的說法「根本是編出來的」。她說：「我不知道美國總統為什麼會這樣對待盟友，這當然不是第一次發生。」

她接著表示：「我只能說，很遺憾他沒有把同樣的決心用在西方和美國的敵人身上，對於那些領導人，他實際上反而展現出更多包容。但有一件事他必須記住：我和義大利從不求人（Io e l’Italia non imploriamo mai.）。」

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川普19日接受NBC新聞訪問時表示，梅洛尼「曾是我的大粉絲」。他接著說：「但我不想要她當我的粉絲，因為她當時不在那裡，北約那群人也是，參與海峽相關行動時都不在場。」顯然是指他要求歐洲盟友更積極參與美國維護荷莫茲海峽安全的行動。

就在梅洛尼發布影片前不久，義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）宣布取消原定下訪美的行程。他在X發文表示：「川普總統針對梅洛尼總理發表嚴重冒犯的言論，冒犯了全體義大利人民。基於這個原因，我決定取消原定6月21日和22日前往美國的訪問行程。」

川普（右）19日再度升高口水戰，直言梅洛尼曾是「他的大粉絲」，但如今已不想要這樣的粉絲。圖為2025年10月兩人會面。(美聯社資料照)