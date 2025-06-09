2028總統選戰提前開打？川普掃眼中釘 紐森受考驗

紐森(左)1月在洛杉磯機場親迎總統川普(右)，川普當時從東岸飛到西岸勘災南加州的山火。 (路透)

紐約時報8日報導，今年以來，民主黨籍加州 州長紐森 與川普 政府打交道的方式和其他許多民主黨人不同，紐森原先的做法是和解、而非對抗。

紐森1月在洛杉磯機場親迎總統川普，川普當時從東岸飛到西岸勘災南加州的山火。另在紐森開設的一個播客節目中，採訪包括巴農在內的「讓美國再次偉大」（MAGA）運動領袖，這令許多左派人士感到不舒服。紐森還公開說，跨性別運動員參加女子運動項目並不公平，此一立場也跟民主黨人迥異。

白宮官員說，紐森6日花40分鐘和川普通話，川普要紐森出動警力，因為抗議人士與美國移民與海關執法局（ICE）探員對峙的情況逐漸失控。

對許多民主黨人而言，紐森是最具全美知名度的該黨政治人物，他前述作為似乎像精打細算的操作。但川普決定繞過紐森，在接管加州國民兵後，直接派2000人開赴抗議活動現場，此舉似很可能打破紐森今年以來一直試圖和川普間保持的平衡。

此次洛杉磯抗議事件，對紐森州長任內政績、他領導加州度過又一場危機的能力，以及他參選2028八年下屆總統大選的希望，都是關鍵時刻。共和黨政治顧問麥克．馬德里說，紐森現在別無選擇，只能直接反擊，而在選舉時支持他的基本盤也正要求他這麼做。馬德里還說，「我認為，接下來他（對白宮）的語氣、方向及策略，都會有所調整」。

在1月山火的災後重建工作上，紐森亟需川普提供的聯邦政府援助。紐森明年無法尋求連任加州州長，正為角逐下任總統寶座做準備。考慮到總統大選是全國性選舉，紐森此前並未將自己塑造為反川陣營的一員。

紐森目前的處境兩難，一方面是來自政敵的鬥爭，一方面則是選民等外界對他治理能力的檢視。他深知這次的事件若處理不當，外界可能由此評估一位重要地方首長的政績，如同民主黨同志、洛杉磯市長巴斯在1月南加州山火期間，人正在海外出訪面臨的政治危機。