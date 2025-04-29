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亞馬遜擬標示關稅成本 白宮：有敵意的政治行為

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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白宮發言人李維特(右)舉著貝佐斯的照片，指亞馬遜計畫標示關稅對產品價格及成本影響，是有敵意且具政治性的行為。左為財政部長貝森特。(歐新社)
白宮發言人李維特(右)舉著貝佐斯的照片，指亞馬遜計畫標示關稅對產品價格及成本影響，是有敵意且具政治性的行為。左為財政部長貝森特。(歐新社)

根據報導，電商亞馬遜（Amazon）計畫在網站上的產品價格旁，標示川普政府的關稅對價格、成本的影響；美國白宮29日稱，這是亞馬遜有敵意且具政治性的行為。

面對美國總統川普的關稅政策，據報導，亞馬遜擬在產品價格旁標示出關稅成本；白宮29日舉行記者會，宣傳川普執政百日的經濟政績，白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）也對此做出回應。

影片來源：YouTube@The White House

李維特表示，她與川普通話談到此事，認為亞馬遜的行為有敵意且具政治性，質疑亞馬遜為什麼不在拜登政府執政、通膨升至高點的時候做這樣的事情？

李維特也說，她對亞馬遜的行為不感到意外，因為根據路透報導，亞馬遜與中國宣傳機構合作。

李維特說，這就是為什麼美國民眾應該購買美國製品的原因之一，也是為什麼川普政府致力於讓關鍵供應鏈回流美國、強化美國製造。

至於媒體詢問亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）還是不是川普的支持者？李維特說，她不會評論總統與貝佐斯的關係，但重申這是有敵意且具政治性的動作。

財政部長貝森特（Scott Bessent）則表示，川普政府上台後，利率已經下降、油價和能源價格也下降，未來預期還會持續走低；政府也正努力鬆綁管制，所以從家戶收入來看，未來可以預期實際購買力增加。

貝森特說，川普上任的100天，已經看到民眾的實際購買力增加，接下來還會加速；政府正在談和平協議、貿易協議、減稅和鬆綁管制，預期到了第三季、第四季，就會看到成效。

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