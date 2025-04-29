川普與貝佐斯通話 亞馬遜澄清「不會標關稅成本」

川普總統(右)在看到亞馬遜網站將標示商品關稅成本後，今早致電亞馬遜創辦人貝佐斯(左)表達不滿。亞馬遜隨即公開聲明「報導不實」。(路透資料照)

華盛頓郵報（Washington Post）29日報導，針對亞馬遜 網站（Amazon）計畫在商品上標示關稅成本的消息，亞馬遜公開澄清「絕無此事」。

「酒杯新聞」（Punchbowl News）稍早引述一名匿名消息人士，指亞馬遜網站將在產品價格上，向消費者披露新關稅的成本；據兩名知情人士透露，川普 總統在看到新聞後，今早致電亞馬遜創辦人貝佐斯 （Jeff Bezos）表達不滿。

川普與貝佐斯的通話內容屬於私人談話，消息人士在匿名條件下提供了相關資訊。貝佐斯也是華盛頓郵報的所有人。

亞馬遜發言人道爾（Tim Doyle）透過電郵發布聲明，指亞馬遜旗下平價購物平台Haul（主打對抗Temu）曾「考慮針對某些產品顯示進口費用」，但他強調：「這從未列入亞馬遜主站的考量，也沒有在任何亞馬遜平台實施。」

該公司隨後在一份更新的聲明中表示：「此事從未獲得批准，也不會發生。」

白宮發言人李維特（Karoline Leavitt） 今早在與財政部長貝森特 （Scott Bessent）共同舉行的記者會上表示，她「剛與川普總統通過電話」，並強烈譴責亞馬遜的做法。

李維特指這是一項有敵意且帶政治性的行動，她說：「當拜登政府將通膨推升至40年來最高時，亞馬遜當時為何沒這麼做？」