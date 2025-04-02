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川普對等關稅 美學者：1情況可能轉彎

完整清單一次看 川普最新對等關稅 對25國課徵多少

川普關稅政策連發 台商未雨綢繆：美國生產影響最小

記者陳熙文／華盛頓即時報導
台美關係示意圖。（本報資料照片）
台美關係示意圖。（本報資料照片）

美國總統川普2日宣布「對等關稅」，為因應川普關稅政策，在美台商表示，今年早有台商提前到美國設廠，認為川普加速台商到美國布局，因為「在美國生產影響最小」。

川普上台後，不斷祭出關稅政策，不只台積電日前宣布擴大對美投資案，輝達也準備對美國製造的晶片和其他電子產品上投入數千億美元；緯創近日也決議，擬於美國投資新設子公司。

科技大廠紛紛表態投資美國，台灣中小企業也未雨綢繆，北美洲台灣商會聯合總會總會長陳世修說，光是在德州達拉斯地區，今年就有2、3家台商跨海到美國設立新的辦公據點，且不只是高科技電子業，其中也有傳統產業渡海而來。

陳世修說，就他所知，接下來還會有2、3家企業計畫來美國投資設廠；面對川普的關稅，很多台商都備有預案。

陳世修表示，除了關稅考量，很多台生企業其實是應客戶要求，希望早一步穩定供應來源；在川普關稅和政治變動的因素之下，台商的客戶多認為在美國生產，供應鏈可能受到的影響最小。

陳世修指出，雖然到美國設廠的人力成本較大，但考量到未來可能增加的關稅成本，台商上有政策，下有對策，應變能力非常快。

陳世修說，有傳統製造業應客戶要求來美投資，為了節省人力成本，把綜合成本降至最低，該台商已投資改良其生產流程，原本一條生產線上需要6個人，現在變成全自動化，只要1人在場負責操作即可。

陳世修表示，川普的關稅只是讓台商到美國投資的加速器，畢竟在疫情之後，海上運輸成本近年來忽高忽低，若企業的主要客戶集中在北美洲，也面臨很大的不確定性，川普提出的關稅推了原來猶豫不決的台商一把。

陳世修說，他得知不少台商目前都在做相關評估，國內部分產業公會也有組團來美國考察，相信台灣大中小企業都開始思考到美國投資。

美國總統川普2日於白宮宣布對等關稅政策，針對18個經濟體課徵一半的對等關稅，其中...
美國總統川普2日於白宮宣布對等關稅政策，針對18個經濟體課徵一半的對等關稅，其中也包括台灣，並對其他國家課徵至少10%的關稅。（取材自「Rapid Response 47」X）

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