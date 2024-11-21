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爭議纏身 蓋茨宣布婉拒司法部長提名

爭議纏身 蓋茨宣布婉拒司法部長提名

記者張文馨、世界新聞網王若馨／即時報導
前國會眾議員蓋茨(右)21日與候任副總統范斯一同現身。(美聯社)
前國會眾議員蓋茨(右)21日與候任副總統范斯一同現身。(美聯社)

佛州前國會眾議員蓋茨(Matt Gaetz)21日中午在X平台宣布婉拒候任總統川普(Donald Trump)對他的司法部長任命提名。這是美國總統當選人川普勝選後一連串人事任命的首次挫敗；蓋茨與川普以當前爭議不宜影響新政府組成為由，叫停這項任命。

蓋茨表示，有關他提名的爭議「不公平地干擾了」即將上任的川普政府工作。

蓋茨在社群平台X宣布這項決定，稱川普準備上台至關重要，沒有時間可以浪費，因此他退出提名；川普在社群平台真實社群發文感謝。

蓋茨涉嫌與未成年17歲少女性交易、使用藥物、接受不當饋贈並圖利他人，遭聯邦調查但未被起訴；國會也發動調查，兩黨在聯邦眾議院為了要不要公布蓋茨報告密集攻防。

依照人事任命程序，聯邦參議院將審查蓋茨的人事案，由司法委員會舉行聽證會，邀請蓋茨作證，並由參院行使人事同意權；新國會將於明年1月3日開會，屆時共和黨控制參院多數，預計很快展開人事任命審查程序。

蓋茨是川普鐵桿盟友，川普13日提名蓋茨出任司法部長後，頂著壓力替蓋茨遊說國會議員支持，川普19日還說，不考慮重新提名司法部長。

蓋茨與副總統當選人、俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）20日赴國會爭取共和黨籍聯邦參議員的支持，蓋茨在4小時內會晤了數批參議員，尤其是司法委員會成員。

蓋茨21日在X發文稱，昨天與參議員舉行一場很棒的會議，感謝很多人給他的回應與支持，即便現在依然動力十足，但很清楚地是「我的人事任命同意案已經不公平地成為川普－范斯交接團隊重要工作的困擾。」

蓋茨表示，沒有時間可以浪費在沒必要且漫長的華府混戰中，因此「我將退出司法部長提名」，川普的司法部得在就職第一天就做好準備。

川普稍後發文表示，非常感謝蓋茨最近為通過司法部長提名所做的努力；蓋茨做得很好，但也不想讓新政府被干擾；川普最後表達對蓋茨的祝福。

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