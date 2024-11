爭議纏身 蓋茨宣布婉拒司法部長提名

佛州 前國會眾議員蓋茨 (Matt Gaetz)21日中午在X平台宣布婉拒候任總統川普(Donald Trump)對他的司法部長任命提名。這是美國總統當選人川普勝選後一連串人事任命的首次挫敗;蓋茨與川普以當前爭議不宜影響新政府組成為由,叫停這項任命。

蓋茨表示,有關他提名的爭議「不公平地干擾了」即將上任的川普政府工作。

蓋茨在社群平台X宣布這項決定,稱川普準備上台至關重要,沒有時間可以浪費,因此他退出提名;川普在社群平台真實社群發文感謝。

蓋茨涉嫌與未成年17歲少女性交易、使用藥物、接受不當饋贈並圖利他人,遭聯邦調查但未被起訴;國會也發動調查,兩黨在聯邦眾議院為了要不要公布蓋茨報告密集攻防。

依照人事任命程序,聯邦參議院將審查蓋茨的人事案,由司法委員會舉行聽證會,邀請蓋茨作證,並由參院行使人事同意權;新國會將於明年1月3日開會,屆時共和黨控制參院多數,預計很快展開人事任命審查程序。

蓋茨是川普鐵桿盟友,川普13日提名蓋茨出任司法部長後,頂著壓力替蓋茨遊說國會議員支持,川普19日還說,不考慮重新提名司法部長。

蓋茨與副總統當選人、俄亥俄州聯邦參議員范斯(J.D. Vance)20日赴國會爭取共和黨籍聯邦參議員的支持,蓋茨在4小時內會晤了數批參議員,尤其是司法委員會成員。

蓋茨21日在X發文稱,昨天與參議員舉行一場很棒的會議,感謝很多人給他的回應與支持,即便現在依然動力十足,但很清楚地是「我的人事任命同意案已經不公平地成為川普-范斯交接團隊重要工作的困擾。」

蓋茨表示,沒有時間可以浪費在沒必要且漫長的華府混戰中,因此「我將退出司法部長提名」,川普的司法部得在就職第一天就做好準備。

川普稍後發文表示,非常感謝蓋茨最近為通過司法部長提名所做的努力;蓋茨做得很好,但也不想讓新政府被干擾;川普最後表達對蓋茨的祝福。

