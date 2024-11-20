證詞被駭外洩 蓋茨涉性交易傳以養子帳戶付費

被總統當選人川普提名出任司法部長的前國會眾議員蓋茨，連爆情色醜聞，提名聽證困難。(美聯社)

消息人士透露，總統當選人川普的司法部長被提名人、前佛羅里達州國會眾議員蓋茨 (Matt Gaetz)的密友提起民事官司，涉及蓋茨與兩名女性不當性行為的線上文件檔案18日被駭客入侵，其中包括關鍵證人的證詞；兩名女性的律師表示，蓋茨利用古巴 裔「養子」的PayPal帳戶，支付兩名媛交女性的性交易費用。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，這宗民事官司由蓋茨的密友提起，此案律師18日晚告知當事方，「機密」文件被「未經授權的不明第三方」下載，其中包括關鍵證人未經編修的證詞。

蓋茨並非訴訟當事人，但該宗訴訟中的一些潛在指控一直提到他，他因此被傳喚作證。

阿爾塔姆‧比茲利(Altam Beezley)17日存取該民事案件24件證物的協作、共享檔案(ShareFile)連結；此案人員認為，阿爾塔姆‧比茲利可能是化名，關於這場駭客攻擊的調查正在進行。

電郵顯示，駭客下載的檔案包括一名女子未經編修的證詞；ABC報導，該名女子向眾院 操守委員會作證，指蓋茨在她17歲時與她發生性關係。

律師詹森(Tim Jansen)表示，「我們知悉民事案件遇駭，受保護的內容外洩。」

上述檔案並非眾院操守委員會調查蓋茨的內容，但報導指出，委員會已發出傳票，索取與此案相關的檔案。

另據每日郵報(Daily Mail)報導，兩名受害者的律師表示，蓋茨利用古巴裔「養子」的PayPal帳戶，支付援交費用。

出席眾院操守委員會作證的兩名女性表示，蓋茨多次透過Venmo直接付她們「性事」費用，其中部分付款透過他稱為「養子」的古巴裔加爾班(Nestor Galban)的PayPal帳戶進行。

蓋茨2020年公開自己有個養子，他自稱與加爾班的姐姐交往，而少年的母親在一家人同居時癌逝。

蓋茨並未正式收養加爾班，但表示：「我們的家庭關係由我們對彼此的愛決定，不是任何書面文件。」

加爾班2014年、12歲時從古巴來美，他與生父住了一年，18歲後搬到蓋茨身邊，現已成為美國公民。