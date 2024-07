拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒

拜登 總統宣布退選,並全力支持副總統賀錦麗(Kamala Harris)出馬競選,拜登呼籲團結,打敗前總統川普。

拜登稍早前在社群平台X發表一封公開信,「擔任你們的總統,是我一生中最大的榮幸,雖然我打算尋求連任,但我相信,我退選且專注做完餘下的任期,才符合我的政黨與國家的最佳利益。」

拜登在一封致美國人民的信表示,在過去三年半中,美國創造巨大進步,今天美國擁有全球最強大的經濟,為重建美國挹注歷史性投資,他細數降低處方藥價格、擴大可負擔健康保險覆蓋族群、照顧退伍軍人、通過槍枝暴力立法、任命首位非裔女性擔任大法官,並通過氣候立法。

拜登說,美國人民一道克服了新冠疫情和經濟危機,強化民主重振國際聯盟。

拜登表示,擔任美國總統,是畢生最大榮幸,他雖然打算尋求連任,但他相信,自己退出選舉,專注做完餘下任期,才符合民主黨和美國的最佳利益。

拜登預告本周稍晚會發表全國演說,進一步說明這項決定。

拜登也透過公開信感謝副總統賀錦麗(Kamala Harris)以及競選團隊成員。

拜登說,他始終相信,只要一起努力,沒有什麼是美國做不到的,「我們只需要記住,我們是美利堅合眾國。」

拜登在另外的一篇貼文表達全面支持賀錦麗角逐今年總統大選,他說,2020年選擇賀錦麗擔任副手,是他最好的決定,「我想要把我所有的支持都給賀錦麗,讓她擔任我們黨今年的總統候選人。」

拜登呼籲民主黨人團結一致,擊敗前總統川普。

拜登表示,他不會辭去總統職務,並打算完成自己的任期。

史上沒有一位現任美國總統,在距選舉日這麼近的時候退出大選;民主黨全國黨代表大會定於8月19日在芝加哥舉行,拜登本應獲得3939名代表的正式提名,這使得民主黨剩下不到一個月的時間來決定誰取代拜登,而候選人則只剩下不到四​​個月的時間進行競選活動。

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV