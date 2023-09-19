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上海美商會：美企對中國市場信心 降至24年最低點

記者謝守真／即時報導
上海美國商會最新調查顯示，在中國的美國企業對大陸市場信心降至24年來最低點。圖為遊客在外灘欣賞浦東陸家嘴景色。（新華社）
上海美國商會最新調查顯示，在中國的美國企業對大陸市場信心降至24年來最低點。圖為遊客在外灘欣賞浦東陸家嘴景色。（新華社）

受中美關係緊張、中國經濟放緩等因素影響，上海美國商會19日公布最新調查顯示，在中國的美企對未來5年在中國展開業務的前景樂觀程度達到24年來新低點，較去年下跌3％。

香港經濟日報報導，上海美國商會指出，今年6月訪問325家美企後的調查報告顯示，僅有52%受訪企業表示，對未來5年中國業務前景至少略感樂觀，比例較去年下跌3個百分點，為1999年商會對會員開展調查以來，樂觀水準最低的一次。而在2021年，這一比例還高達78%。

報告提到，地緣政治仍然是許多企業關注的主要問題。「對地緣政治、中美關係和中國經濟不佳的擔憂都對預期構成壓力」，與2019年美中貿易期間的情況相比，有更多公司在此次調查中稱，前景「有點悲觀或更糟」。

對中國監管環境透明度的擔憂也在升溫，三分之一的受訪者表示，在過去一年中，針對外國企業的政策法規有所惡化。有六成在中國的美企將中美緊張局勢列為首要商業挑戰，與認為中國經濟放緩是最大挑戰的受訪企業比例相當。

其中，約68%的受訪企業表示去年實現了盈利，比例再創有調查以來新低。僅37%的受訪企業營業利潤率比上一年有所增長，為2008年以來的最低水準。

另，有近五分之一受訪者稱，他們正考慮未來幾年將部分現有業務移出中國，東南亞﹑美國及墨西哥為美國企業潛在目的地，顯示外資業務移出中國的首要原因為美中關係的不確定性。

不過，儘管大多數在陸美企對未來獲利能力的預期也相對低迷，但調查中仍有40%的受訪企業預計收入增長將在未來3到5年內超過全球增長。還有約三分之一的企業表示，計劃今年在中國增加投資，比例比去年多略增。

此外，上海商會認為，北京近期的一系列措施也有利於外國企業，包括延長外籍人士稅收優惠政策，及中國國務院增加吸引外商投資的24點計劃。

另，據香港信報引述上海美國商會主席史坦（Sean Stein）稱，上述調查是在美國商務部長雷蒙多訪華之前進行。他認為，從那之後，在陸美商企業已開始重新評估，他們覺得中美關係無法擺脫持續向下局面的想法是否過於悲觀。其中，有四成企業目前正在調整或尋求調整原定對中國的投資方向，最主要將轉移至東南亞，而此比例高於2022的34%。

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