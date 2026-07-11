我的暑假計畫可能是在最初的幾個禮拜睡覺、和朋友家人相處，以及玩平板電腦，然後在剩下的幾個禮拜去上我被迫去的暑期學校。但至少我的大多數朋友都會去暑期學校！

除了和朋友家人一起玩、玩遊戲、睡覺以及上暑期學校之外，我暑假的其他計畫可能是吃很多美味的冰淇淋，嘗試那個新的「杜拜巧克力」，也許還會嘗試一些新的TikTok潮流！

我可能也會在暑假期間試穿一些新的服裝，並實現我的目標——至少保留十二個小毛絨玩具或毛絨鑰匙扣，為學年制定一些目標，並嘗試改變我的態度。我也想在夏天交幾個新朋友，並且加深我和老朋友的關係！

我暑假還有另一個計畫，但我可能實現不了，那就是說服我媽媽幫我手機，或者至少買一支蘋果手表，而不是兒童手表，我想要是可以用來發訊息、打電話、聽音樂、有健康管理功能，還有各種獨特小玩意兒的手表。

最後，儘管我知道這直到我上大學或高中才會發生，我還是想說服我的父母讓我去中國嘗試所有美味的食物！但我只想去有甜食的地區，我不太能吃辣的食物。

雖然除了蘋果手表、暑期學校、一些有趣的活動以及戶外的家庭時間之外，這裡的大部分事情可能都不會發生。

劉心誠（紐約，鳴遠中文學校）

學生每天晚睡早起，花一了整天的時間上課，做作業、考試，到了睡覺的時候就是笨手笨腳，一閉眼就睡覺了。這就是為什麼學生就喜歡暑假。這時候，他們終於有時間休息，做他們想做的東西了。我這個暑假想做很多事情。

這個暑假，我打算找工作。我認為這個暑假就可以開始賺一點錢，這樣子我可以買我自己想買的東西，而不用依靠父母。暑假去找工作也可以得到工作經驗，幫助我申請大學，也可以幫我以後找更好的工作。

這個暑假，我也打算和朋友出去玩。我平時上學時候沒有很多機會和朋友出去玩，我和我的朋友都是待在家裡做作業、複習功課、看電視，都沒有很多時間去公園玩、逛街，或是去別人的家玩。暑假給了我這麼多時間，我們肯定有時間和朋友一起出去。

這個暑假，我還打算多休息。我這幾天很晚睡覺、很早起床，老師都給我很多演講和文章要做，我的精力都沒了。我暑假很想多睡覺，多休息。

我暑假打算做很多事情，不知道能不能把每一件事情做完。我希望我的暑假可以做完我想做的事，也希望你也可以一樣的。