每到夏季，我們和幾家朋友會一起辦燒烤聚會，我們稱作「美麗坡小學華人家庭夏日燒烤」，美麗坡是我學校的中文名。

這次聚會又見到了我的好朋友們，有Henry家，他媽媽是華人，他爸爸雖然是美國人，但是在清華大學留過學，他們帶著狗Hunter一起來了。有雲漢家，他爸媽都是華人，他姊姊雲荻和我一樣在跟吳老師學中文。有Stephen家，他爸媽也是華人，他們每年都會帶一支大水槍參加燒烤聚會。有小釗家，小釗以前在美麗坡上學，後來轉學了。有Archer和Austin家，他們的媽媽顧一璠阿姨是我媽媽的好朋友。還有小滿和小果家，小滿剛滿一歲，開始學走路了。

我們每年選在一個公園舉辦燒烤聚會，當天下午三點，我們來到了聚會場地，我和弟弟幫忙把帶來的東西搬到亭子裡，有爸爸烤羊排的鍋子、切菜的砧板；有媽媽買的氣泡水、紙杯子、紙盤子。這時，媽媽端來了一盤自製涼拌菜，我們一起把這些東西放到了桌子上。

在聚會開始之前，我還帶著弟弟和Henry到公園下面的小溪旁玩了一會兒。回到公園後，我看見大人們都在忙著做燒烤。突然，我聽見正在烤肉的小釗爸爸喊：「誰幫我拿塊盤子來？竹籤子被燒斷了！」看到其他大人都在忙，我趕緊拿起一塊盤子，跑到烤爐旁邊遞上。

接著，我又走到顧一璠阿姨旁邊看她串肉。她用一個長扁的白色塑料器物串肉，看起來很有趣。於是，我想試試，阿姨便教我把肉塊橫著夾在器物的中間，然後把鐵籤子從下面的小洞插進去，七、八塊肉就被串在了一起，做成了一根肉串。我照著阿姨的樣子，做起了肉串，我做得又快又好。

做好的肉串，烤後吃起來很香。吃著烤肉，喝著飲料，真是太美好了。因為今年聚會的日期比較早，避開了蜜蜂旺盛期，想到去年和蜜蜂爭食的場景，真的是有點讓人煩。

吃過烤肉，雲漢的爸爸還給了我們氣球，祝賀幾位今年小學畢業的小朋友。我今年正好小學畢業，拿著氣球，我開始期待明年的燒烤聚會了。