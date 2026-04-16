你吃過幸運餅乾嗎？幸運餅乾是一種薄薄的脆餅，它的形狀像餃子，裡面包的不是肉餡，而是一張小紙條。紙條一面寫著類似箴言或預言的句子，另一面則是一串數字。在美國的中餐館用餐過後，服務員會把幸運餅乾和帳單一起遞給顧客。

我和弟弟在中餐廳用餐時，最期待吃的就是幸運餅乾。弟弟很挑食，但是幸運餅乾一上桌，他總是飛快地掰開餅乾，看看今天自己的運勢。如果上面寫著吉祥的話語他會很高興，但就算寫著不太好的句子，他也不在意。

前陣子，我們全家去舊金山遊玩，參觀了幸運餅乾工廠，並跟著導遊了解了幸運餅乾的故事。

這座幸運餅乾工廠設在舊金山的唐人街，進入工廠，我看見牆上貼滿了名人到此一遊的照片。其中有英國名廚高登·拉姆齊、湖人隊的球員、賀錦麗等等。

參觀時，有幾位華人 阿姨正在做幸運餅乾。她們在一張剛烤好的圓形薄餅中心，放上一張幸運籤，然後趁熱把薄餅對折捏成餃子的形狀，一個幸運餅乾就做好了。一位阿姨還讓我嘗了剛烤好的圓餅，第一次吃還沒成型的幸運餅乾，真是太開心了。

導遊告訴我們，幸運餅乾最初是加州的日本移民 開始製作的，當時幸運籤是夾在外面。後來中國移民也開始做幸運餅乾，隨著華人移民愈來愈多，幸運餅乾也變得愈來愈有名。所以，人們一想到幸運餅乾自然就聯想到中餐館，並誤以為是中國人發明的了。再後來，中國移民把幸運籤改夾在餅乾裡，掰開餅乾閱讀幸運籤，便成為一種樂趣。

爸爸媽媽告訴我，他們來美國之前根本不知道有這種食物，這讓他們的美國朋友非常驚訝。幸運餅乾雖然不是中國人發明的，卻成為美國人認為的中國美食，而且還是一道非常著名的美食。

參觀結束時，導遊讓遊客們試吃了一袋幸運餅乾，除了傳統的香草口味，還有巧克力 、草莓、抹茶口味。導遊讓我們手拉手圍成一個圈，替旁邊的遊客選餅乾。我站在媽媽身邊，幫媽媽拿了她最愛的巧克力口味，弟弟站在我身邊，就幫我拿了我最喜歡的抹茶口味。最後，導遊讓我們同時掰開，查看幸運籤。媽媽的運勢最好，上面說她將成為有錢人。導遊說幸運籤後面有五個數字，可以在買彩券時用上，也許會幸運中獎。遊客們聽到後，都仔細地把幸運籤放進了口袋。

幸運餅乾是美國中餐館能吃到的食物，為了吃幸運餅乾，遊客來到了中國城，吃完幸運餅乾，他們也更了解中華文化了。