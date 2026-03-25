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駁背信指控 蕭旭岑：馬英九「很多事情他忘了」

好市多這款牛排醃料美味又百搭 烤蔬菜、煮湯都適合

狐狸和烏鴉的新故事

​​​李駿棠（俄勒岡州，春和學園）
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要為孩子找東西吃，她找了差不多兩個小時，終於從一個農民那裡偷了一塊牛排。烏鴉媽媽可高興了，她想今天會是她的孩子第一次吃牛排。

烏鴉窩樹下的狐狸正好也出來找食物，狐狸看見烏鴉嘴裡的牛排，饞得直流口水，於是狐狸開始想辦法。

狐狸想利用烏鴉說話的機會得到肉，但是烏鴉先把牛排放到了窩裡，然後才跟狐狸說話。

見烏鴉不上當，狐狸又心生一計，他問烏鴉可不可以讓他看一下那塊牛排。烏鴉答應後，狐狸裝模作樣地看了一眼肉，接著說：「那塊牛排看著不新鮮了！要是我有那樣一塊牛排，我就絕對不會吃。」

烏鴉沒有理會狐狸，重新叼起那塊肉，打算餵她的孩子。

就在此時，樹下的狐狸突然發出了一聲尖叫。烏鴉嚇了一跳，不小心牛排又從嘴裡掉了出來，狐狸馬上從地上撿起了牛排，他得意洋洋、大喊大叫。烏鴉特別生氣，忍不住飛到樹下跟狐狸大吵起來。他們愈吵愈凶，牛排掉在地上也不去爭搶，只顧著吵架。

這時，一個獵人正好路過，他舉起槍，把烏鴉和狐狸都打死了。最後，獵人的晚飯吃到了烏鴉肉、狐狸肉，還有那塊美味的牛排。

這個故事告訴我們：贏家不要太得意，輸家也不要太失態，更不要毫無意義地爭吵，因為爭吵的代價，就是雙方都得不到想要的東西。

牛排

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