終於等到爸爸媽媽帶我和妹妹去公園散步了！今天天氣有點冷，但是我只穿了一件衣服，還穿了一條裙子。

我們一家來到公園，公園裡的樹葉變黃了，飄落下來的葉子到處都是，給地面鋪上了一層厚厚的地毯。有一大堆樹葉堆得高高的，讓我和妹妹玩瘋了，拿起一大捧樹葉扔向天空，五顏六色的樹葉飄落下來，像下雨一樣，美麗極了。爸爸媽媽微笑著，偷偷地幫我們拍照。我們在落葉堆裡跳來跳去，嬉笑聲應和著小鳥的叫聲，太有趣了。

散完步後，我們高高興興地回了家。雖然很累，但很開心，秋天真是個美麗的季節。

廖思琪（紐約，人力中心中文學校）

秋天來了。秋天是收穫、希望和感恩的季節，也是孩子們盡情玩耍的好時節。當金黃色的落葉鋪滿地面時，孩子們會興奮地在五顏六色的落葉堆裡嬉戲，撿拾好看的樹葉珍藏起來，或做書籤或做手工藝品。

今天，我和哥哥一起去公園玩，看到美麗的落葉、壯麗的景色，讓我感到平靜和愉悅。飄落的樹葉讓我想起家鄉，想起一年又一年逝去的四季，勾起我淡淡的秋愁。

一會兒，哥哥走到一堆落葉前，叫我過去陪他一起玩。我踏著腳下的落葉，感覺好奇妙啊！我喜歡它們沙沙作響的聲音，也喜歡它們在風中舞動的樣子。

人與自然的關係很密切，常常接觸大自然，了解它、欣賞它，與大自然建立和諧的聯繫，並欣賞四季更迭的樸素之美，是一件多麼美妙幸福的事啊！