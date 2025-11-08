秋天的公園很美麗，樹的葉子會變黃色、紅色和橘色，看起來很溫暖；這些葉子堆積在地上，走路會發出聲音。秋天的天氣比較涼，但陽光暖和，陽光也讓公園看起來更漂亮。

很多人喜歡去公園玩滑梯、盪鞦韆、拍照片、打球和跑步。有很多孩子到處跑來跑去，他們的爺爺奶奶、媽媽爸爸則坐在椅子上聊天，欣賞美麗的風景。

公園裡有很多小鳥和松鼠，有幾次，我在吃麵包的時候，我會掰下一小片麵包給小鳥吃，公園的小鳥很喜歡麵包。

我經常去公園和表妹聊天、打球和玩遊戲。我很喜歡下午的時候去，因為中午的太陽讓天氣不太冷，也不太熱，而且陽光最美麗。

任馨妮（紐約，人力中心中文學校）

秋天來了，天氣變得涼爽了。天空很藍，太陽不太熱，風輕輕地吹著白雲。我走進公園，看到地上有一層金黃色的落葉，像給大地鋪上了一條地毯，走在上面，會發出沙沙的聲音。

公園裡的樹葉有的變紅了，有的變黃了，有的還是綠的，非常漂亮。葉子從樹上慢慢飄下來，像在跳舞的小仙女。綠草叢中生機勃勃的花壇為公園增添了許多顏色。花有紅的、黃的、粉的、白的，還有藍的，在陽光下顯得格外鮮艷。幾隻小鳥在樹上嘰嘰喳喳地唱著秋天的歌，幾隻松鼠在地上跑來跑去，好像在找吃的。

我看到有的人坐在長椅上曬太陽，有的人在慢跑，還有小孩子在追逐打鬧。大家的笑聲和秋風混在一起，讓公園變得熱鬧又溫暖。空氣裡帶著一絲花香，也有一點涼意，讓人覺得神清氣爽。

我喜歡秋天的公園，它讓我感到平靜和快樂，每次來到這裡，我都覺得秋天十分美麗。