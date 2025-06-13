父親節是一個快樂又特別的節日，也是兒女表達對父母養育之恩的日子。爸爸媽媽對我們的愛是最偉大、最無私的，我們從小到大能快樂地成長，都是因為他們默默地付出。

在美國，父親節是每年六月的第三個星期日，這個節日是由「多德夫人」提出來的。多德夫人的媽媽去世得早，爸爸一個人辛苦地把六個孩子帶大，她非常感激父親的照顧和愛，也希望能有一個特別的日子來感謝所有像她爸爸一樣偉大的父親。經過不斷地努力，一九一○年六月十九日，終於在她的家鄉舉辦了世界上第一次父親節慶祝活動。從此以後，人們開始在這一天為父親送上祝福和感謝。

我也想在父親節說一說我親愛的爸爸，還有我對他的愛。

我的爸爸今年四十歲，不高也不矮，可能因為平常工作很辛苦，有一點白頭髮。雖然他的眼睛有點小，但看人的時候很有精神，像能看穿一切。他平常不太在意穿著打扮，雖然看起來有點老，但在我心裡，爸爸永遠是最帥的！

爸爸平常喜歡和朋友們一起出去玩，更喜歡去釣魚 。

他去釣魚的時候，也會帶我一起去。有一次我們去釣魚，我釣到了一條特別大的魚，可是我力氣太小了，怎麼拉都拉不上來。

爸爸看到後立刻跑過來幫我，嘴裡還一邊笑著說：「魚兒別跑，我來救你啦！」然後他又認真地跟我說：「釣魚不是靠蠻力，要讓小魚覺得你是在救牠，牠才會乖乖上鉤。」我當時完全相信了爸爸的話，果然，不到一分鐘，那條大魚就真的被我們釣上來了！我高興極了，也覺得爸爸真的太厲害了，簡直像個釣魚大師！

父親節快到了，我知道再貴重的禮物也比不上爸爸對我的愛。但我還是想送給他一張我親手做的卡片，在上面寫下我最想說的話：「親愛的爸爸，謝謝您一直照顧我、鼓勵我。我永遠愛您，祝您父親節快樂！」