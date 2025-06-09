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壯觀的火山口湖

陳思（北卡羅萊納州）
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大自然中蘊含著無窮魅力，鬼斧神工的傑作總是讓我讚嘆不已。凱瑞斯火山口（Kerið）坐落於冰島南部的Grímsnes地區，它在約六千五百年前形成，深五十五公尺、寬一百七十公尺、周長達兩百七十公尺。

我們去參觀火山口湖的那天陰雨連綿，風勢強勁。站在火山口湖上方俯瞰，大坑的形狀近乎是完美的圓形，平緩的岩壁上長滿了青苔和綠植，中央是清澈透明的湖水。據說湖水裡富含大量天然礦物質，會隨著光線的變化而折射出不同顏色，我在陰天時看到的是藍綠色。

這裡有兩個人們常見的誤解：第一，它不是想像中的火山噴發四散而形成的大坑，而是一座錐形火山爆發，噴發後岩漿儲量耗盡，火山錐的重量隨後坍塌，墜壓入空的岩漿口。第二，湖水是雨水聚集而成，實則不然。火山口底部的水位與地下水位持平，並非由降雨造成。

無論如何，當時我們頂著大風和陣雨，站在大自然中的感受還是蠻奇妙的。大坑周圍和坑本身的石頭顏色跟陶瓷胚胎相似，與湖水產生出顏色反差，給整個景色添加了一種置身於火星的氛圍。

面對這種大型的自然景觀，我瞬間感到自身的渺小。一代一代的人，在地球上都做短暫停留，隨之消散在歲月的長河中。可這沒有讓我感到害怕或不適，反而感到心靜了下來，自己眼前的煩惱似乎也被強風吹散、被湖水吸走。

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