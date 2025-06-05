我吃過很多不同的菜，有甜甜的橙皮雞、酸酸的酸魚湯、鹹鹹的披薩等等。在不同國家的美食中，我特別喜歡各式各樣的中國菜。

從小到大，我吃最多的就是爸爸、媽媽煮的中國菜，我喜歡的菜色有炒飯、餃子 、各種點心，尤其是炒米粉和麻婆豆腐。

其實，炒米粉是很容易做的，可以放自己喜歡吃的食材。首先，要把米粉泡在水裡一到兩個小時，然後瀝乾。接著先炒切好的五花肉絲、大白菜、胡蘿蔔、雞蛋 和其他蔬菜，再把泡好的米粉放進去一起炒，最後加入調味料。炒的時候也可以加一點辣椒醬，增加一些辣味。我爸爸炒的米粉是我最喜歡吃的，可是現在他不太愛下廚，所以我很想念小時候爸爸炒的米粉。

我媽媽做的麻婆豆腐是另一道我喜歡吃的中國菜。通常，麻婆豆腐是用老豆腐做的，但是，我喜歡的麻婆豆腐是用蛋豆腐做的。先是用少許的油炒一下豬肉末、蔥白和切小塊的番茄。然后，加一點辣的豆瓣醬，再把切好的蛋豆腐倒進鍋裡一起炒，最後加一點水澱粉就完成了。在寒冷的冬天，熱熱辣辣的麻婆豆腐會讓我感到很溫暖。

我喜歡美食，所以我希望有一天也可以炒出美味的米粉和麻婆豆腐。