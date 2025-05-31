中國有一個節日叫端午節 ，端午節有划龍舟比賽，人們也會吃粽子、掛香包。

吃粽子是為了紀念愛國詩人屈原。屈原是一個很愛國的人，但國王不聽他的話，讓屈原悲傷跳進江裡，人們非常傷心，划船去找他，還把粽子丟進水裡給魚兒吃，希望魚兒不要吃屈原的身體。

端午節人們會吃粽子，粽子裡面有肉和綠豆。我媽媽做的粽子很好吃！端午節真是一個很好玩的節日。

李秋橦（加州 ，東灣愛優中文學校）

端午節是中國的一個傳統節日，在每年農曆的五月初五。

端午節那天，人們會去河邊看划龍舟比賽，也會在那天吃粽子，為什麼人們會在端午節吃粽子呢？

很久以前，中國有一個愛國詩人叫做屈原，屈原聰明又愛看書，可是皇帝迫害他。當屈原跳進河裡時，人們都很傷心，害怕河中的魚蝦會吃掉他的身體，所以人們包了很多粽子扔進河裡給魚蝦吃。

我們家也會在端午節吃粽子，我奶奶包的粽子裡有臘腸、花生、糯米、五花肉等等。弟弟不喜歡有太多內餡的粽子，只喜歡臘腸和糯米兩樣，所以奶奶會為他特製粽子。但是奶奶的身體沒有以前好了，爸爸怕她辛苦就不讓她包粽子了。

端午節是一個很有意思的節日，有吃的也有玩的，歡迎朋友們來一起過端午節！

李想（加州，東灣愛優中文學校）

端午節在每年農曆的五月初五，是中國的一個傳統節日。

在那一天，大家會吃粽子，以紀念愛國詩人屈原。人們也會在家裡掛艾草，因為艾草可以防蟲子和蚊子，還會舉行划龍舟比賽。

我很喜歡過端午節，因為我的奶奶會為我做很多很多我愛吃的粽子，粽子裡有好多東西，但是我只喜歡有臘腸和糯米的粽子。

我會推薦端午節的粽子給我的美國朋友們，因為太好吃了！