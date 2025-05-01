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陪我長大的梧桐樹

George Chen（加州，Sierra Canyon School）
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在校園裡走著走著，我看到地上散落許多梧桐葉。抬頭看見一棵梧桐樹，熟悉的樣子一下子讓我想起了我在中國的家，還有那棵陪我一起長大的梧桐樹。

那棵樹從我小時候就生長在我們小區裡了。媽媽說，我剛出生時，它還只是一個小小的樹苗，如今卻已經枝繁葉茂，高大挺拔。它就像一個守護者，一直站在那裡，看著我一天天長大。

春天，梧桐樹冒出了嫩綠的新葉，像一把把小傘，悄悄地撐開在枝頭。我喜歡在樹下撿落葉，把它們夾在書裡當書籤，彷彿把春天的氣息收藏起來。夏天到了，樹葉變得又大又厚，遮天蔽日，像一把巨大的綠色陽傘。我和朋友們常常在樹下玩耍、嬉戲，歡聲笑語迴盪在樹蔭之間，那些日子無憂無慮，令人流連忘返。

秋風一起，樹葉漸漸變黃，風一吹，葉子就像蝴蝶一樣翩翩起舞，最後輕輕地落在地上。一片片金黃的葉子，鋪滿了小路，就像大地穿上了金色的新衣。我最喜歡踩在上面，聽那「沙沙」的聲音，就像秋天在低聲訴說著什麼。每當冬天來臨時，梧桐樹的葉子落光了，枝幹光禿禿的，但它依然挺立著。我知道，它不是枯萎，而是在養精蓄銳，等待春回大地的那一天。

這棵梧桐樹陪伴了我整個童年，它見證了我的成長，也教會了我許多道理。它讓我懂得，生命就像四季，遞嬗輪迴；也讓我明白，真正的陪伴不在於說話，而在於不離不棄。

雖然我現在遠在異國，但那棵梧桐樹，和那些在樹下度過的美好時光，深深地留在我心裡。無論我走到哪裡，它都會是我心中最溫暖的風景。

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