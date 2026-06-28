日本安寧待在家「多活30天」 專家推醫療及照顧整合

台灣進入超高齡社會，在醫護人員相對不足情況下，專家指出，急診醫療只能解決結果，無法了解家中造成常跌倒、出狀況的原因，不過居家醫療團隊走入家中可以將醫療及照顧整合，不僅了解患者需要的醫療資源，也同步改善居家環境並交由居服員協助，讓長輩可以在家安老。（記者翁唯真／攝影）

台灣進入超高齡社會，在醫護人員相對不足情況下，專家指出，急診醫療只能解決結果，無法了解家中造成常跌倒、出狀況的原因，不過居家醫療團隊走入家中可以將醫療及照顧整合，不僅了解患者需要的醫療資源，也同步改善居家環境並交由居服員協助，讓長輩可以在家安老。

社團法人台灣在宅醫療學會理事黃子華表示，台灣醫療快速便利，長輩陸續出現狀況及共病常跑急診處理，也讓大量醫護人員離開，去年急診醫師就超過100人離職。台灣健保方便卻扭曲成一種「便利商店」的醫療，導致真正急重症需要處理的人沒辦法獲得需要的處置。

黃子華表示，國際上如歐美、日本 等有老化的國家每1000人的床位數，近30年少了約3成病床數，相當反直覺，主因是老人問題沒有辦法在傳統的醫院醫療被解決。假如長輩跌倒送到急診室開始檢查有沒有骨折、腦出血，但可能一年下來會跌個兩至三次，每次就是經過這個檢查，運氣不好就真的要送到加護病房，然後要開刀、臥床、要被人家照顧，這樣的故事都非常熟悉。

黃子華說，但常跌倒的狀況可能問題在家中，已經無法正常服藥、吃飯，急診的診斷式結果，但「到宅」的醫療才能夠去減少「到院」的醫療。長輩衰弱無法自理，到宅醫師看的是功能面、照顧面，生命末期則是看價值面、意義面，對策非醫療處方而是生命處方。

黃子華表示，日本已經發展20年的在宅醫療，結果發現安寧階段的病人在醫院安寧病房有24小時的照顧，跟在家裡接受一般的照顧，反而在家裡的人多活了30幾天，所以品質也沒有像大家想像中只能妥協。

黃子華說，台灣2年多前就開始實施在家住院，其中80多歲的個案在家發燒被診斷尿道感染，在醫院治療退燒卻因為沒病床僅在急診休息，結果第二天功能退化還插鼻胃管，家人透過在家住院政策，趕緊安排回家住院，醫師在透過視訊看病，不僅拔管、進食，醫療規則下降，護理師也一天到家一次察看即可。

黃子華表示，長輩需要的不是100分的醫療，最重要的是生活就是治療，在家可以避免在醫院急診無法休息的狀況。

黃子華再舉例，90歲的失智阿嬤獨居，居家環境差且被通報一個月內多次跌倒，常常隔天居服員才發現，醫師到家後發現阿嬤吃了多種降血壓藥，不過一量其本身血壓過低，經了解她以多年沒看醫師，別人代領的處方都是過去劑量，未隨著身體衰弱調整。

黃子華說，在宅醫師可以協助藥物整合、環境改善等方式，透過簡單方式告知居服員就可以將醫療跟照顧連結，避免住院家人工作完全停擺。

黃子華表示，日本病人會跟居家醫師討論要出去玩，醫師就可以提前準備相關需要藥物等，讓病人可以盡情享受生活。

台灣其實很多居家醫師團隊，黃子華說，過去遇到病人有一些突發狀況，就只能寫轉介單、聯絡醫院，但往往醫院的工作人員很忙碌，所以照顧的連結斷掉。現在有居家醫療團隊，就可以選擇請他來評估，然後來一起討論如果要在家進行所謂的「住院治療」，讓家庭醫師的制度跟分級醫療真正落實。

單一診所及社區照護所難執行，黃子華說，雲林結合醫院、衛生局、各公會等組成在宅急症支援中心，可以共同值班、設備及資源共享，家中就可以像急診室做檢查，大幅降低照顧者負擔。

黃子華說，除了醫療支持，雲林衛生局也提出照顧補充模式，針對照顧支持環境不良、長照使用又有限制無法立即派案增加其他服務的，就可交由照顧補充員來協助，也能協助醫照整合服務。

黃子華表示，透過加值方案讓基層與各大院所一同協力，醫師及護理師相互支援，用團隊完成連續性照顧，結束居家醫療單打獨鬥的時代。

健保署長陳亮妤指出，在宅急症照護計畫2016起截至今年5月，照護8382人次，89％完成治療，平均照護天數7.2天（小於傳統住院11至15天），平均每天減少144床醫院占床。今年5月起，也調升每日護理費、居家藥事照護費、呼吸治療師訪視費5％。

另居家醫療照護整合計畫今年4月1日實施，整合一般居家照護、呼吸居家照護、安寧居家療護及居家醫療試辦計畫4項服務，為3照護階段，鼓勵院所組成整合性照護團隊，強化醫療照護資源連結轉介，提供以病人為中心之整合照護。