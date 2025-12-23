近一半的台灣人體內缺酒精代謝酶 喝酒逾十年恐罹「酒精性失智」

企業及個人愛心捐助酒精代謝基因自動檢測儀，希望造福民眾。（記者廖靜清／攝影）

有些人幾杯黃湯下肚面不改色，有些人才喝幾口就滿臉通紅，是酒量比較好嗎？專家提醒，一喝酒就臉紅是一種警告色，因為缺乏乙醛去氫酶（ALDH2基因之產物），使乙醛在體內堆積。研究指出，全台約有47%的人有酒精不耐症，表示身體代謝酒精的能力差，也更容易罹患癌症 。

健保 署長陳亮妤表示，酒精是被容易忽略的公共議題，全台約有850萬飲酒人口，其中約100萬人有暴飲情形。台灣喝酒造成的健保支出非常可觀，每年約53億元（台幣，約1.6萬美元），若再加上酒精造成意外、肝炎、肝癌等，健保相關支出可高達530億，對個人健康與社會醫療資源的消耗巨大。

「酒精會導致7種癌症。」陳亮妤說，適量飲酒的觀念已經過時，酒精代謝的中間產物乙醛，已被世界衛生組織列為一級致癌物，會造成口腔癌、喉癌、食道癌、肝癌、大腸直腸癌和女性乳癌 等7種癌症。喝酒超過5年的人，罹患憂鬱症是一般人的2倍；喝酒超過10年的人，會增加罹患酒精性失智症的風險。

肝基會董事長許金川表示，台灣人喝酒容易臉紅，酒精不耐症盛行率居全球最高，原因為國人有較高比例缺乏代謝酵素（ALDH2），罹癌風險極高。喝酒會導致脂肪肝、肝硬化及肝癌，而肝硬化最怕「無聲無息」，早期沒有明顯症狀，直到肝臟功能嚴重受損，出現黃疸、腹水、吐血等症狀，治療難度大增。

肝基會執行長粘曉菁指出，酒精在體內的代謝過程，會經由乙醇去氫酶（ADH1b基因之產物）的催化，轉變成乙醛；乙醛再經過乙醛去氫酶的作用，轉化為乙酸，乙酸最後會被分解產生二氧化碳以及水，然後排出體外。決定是否能夠喝酒的關鍵，就是乙醇代謝基因ADH1b、乙醛代謝基因ALDH2。

粘曉菁說，要檢測酒精代謝酶基因，可以透過抽血或以棉棒取一些口腔黏膜表皮細胞檢測，過去檢驗流程繁複，而現在有了新型檢驗儀器，大大加速檢測結果分析，知道受檢者是哪種基因型，不要過量或飲酒，因為「沒有安全飲酒量」，即使少量飲酒也會增加罹癌風險。