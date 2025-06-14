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阿美族運動比較厲害？C羅不刺青原因好暖 血基會新書解答

記者李青縈／台北即時報導
血液基金會董事長侯勝茂說，許多年輕人因健康因素或出國旅遊而暫時無法捐血，包括曾前往瘧疾疫區、血色素過低、近期刺青等，皆為常見原因。（記者李青縈／攝影）
血液基金會董事長侯勝茂說，許多年輕人因健康因素或出國旅遊而暫時無法捐血，包括曾前往瘧疾疫區、血色素過低、近期刺青等，皆為常見原因。（記者李青縈／攝影）

葡萄牙足球巨星C.羅納度（Cristiano Ronaldo）堅持不刺青，原因是為了持續捐血。由於刺青過程可能將病毒帶入體內，捐血須暫緩一年，他因此選擇不刺青，以便固定捐血。台灣血液基金會董事長侯勝茂說，捐血是一個嚴謹過程，並非人人隨時都能進行，盼透過教育讓年輕人建立正確觀念。

14日適逢「世界捐血人日」，血液基金會發表新書《身體之河：血液探索之旅》，對象鎖定高中至大學生。新書將贈送至全國上百所大專院校與公共圖書館，期望從校園出發，培養年輕人捐血意識。

根據血液基金會統計，近7年來17至20歲族群的捐血率逐年下降，從2018年的14.09%降至去年的9.21%。侯勝茂表示，年輕人並非不認同捐血價值，而是在繁忙生活與各種誘惑中，鮮少主動想到捐血，也缺乏親身經驗。不少固定捐血者因為曾因手術、車禍接受輸血幫助後，決定回饋社會。

校園受贈代表、陽明交通大學校長林奇宏表示，台灣公益捐血制度是全球典範，但傳承需要年輕世代的參與。他也提醒，捐血不應被當作健康檢查工具，而應以正確態度珍惜資源、了解相關知識。

侯勝茂指出，許多年輕人因健康因素或出國旅遊而暫時無法捐血，包括曾前往瘧疾疫區、血色素過低、近期刺青等，皆為常見原因。書中介紹台灣特殊的「米田堡」血型，此血型主要出現在阿美族群中最高，有該血型者具備較佳呼吸代謝與耐力，但輸血時需格外注意配對。

知名作家「村子裡的凱莉哥」也參與新書撰寫，她分享自己與家人多年來都有定期捐血習慣，即便平日偶爾飲酒，也會在捐血前刻意避免。她表示，新書解答了許多一般人對血液的疑問，希望更多人了解血液與健康的關聯，進而參與捐血行動。

針對不少人擔心的捐血痛感，侯勝茂也分享小技巧：「在抽血針倒數『3、2、1』的同時，另一隻手出力，能夠讓大腦轉移注意力，降低疼痛感。」希望透過這些實用建議，鼓勵更多年輕人加入捐血行列，讓血液之河得以永續流動。

血液基金會舉辦《身體之河：血液探索之旅》新書發表會。（記者李青縈／攝影）
血液基金會舉辦《身體之河：血液探索之旅》新書發表會。（記者李青縈／攝影）

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