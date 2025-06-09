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安克生醫「即時AI掌超」獲約旦訂單 將導入皇室醫療系統

記者李樹人／台北即時報導
安克生醫研發掌上型超音波，結合即時AI智慧分析與甲狀腺超音波輔助軟體，近日獲約旦政府採購試用，待測試順利，將導入約旦皇室醫療系統旗下20多家醫院。（安克生醫提供）
安克生醫研發掌上型超音波，結合即時AI智慧分析與甲狀腺超音波輔助軟體，近日獲約旦政府採購試用，待測試順利，將導入約旦皇室醫療系統旗下20多家醫院。（安克生醫提供）

安克生醫研發掌上型超音波，結合即時AI智慧分析與甲狀腺超音波輔助軟體，近日獲約旦政府採購試用，待測試順利，將導入約旦皇室醫療系統旗下20多家醫院，應用於臨床檢查與偏鄉推廣。安克生醫總經理李伊俐表示，獲約旦政府訂單具國際指標意義，將成為推動中東與新興市場的示範案例，展現台灣智慧醫材競爭實力與臨床價值。

掌上型超音波輕巧便於攜帶，具高操作彈性，可成為偏鄉及基層醫療影像工具。結合即時AI判讀技術後，能夠於掃描過程中同時完成患部判讀，提升診斷效率與準確性，滿足基層醫療中多專科整合照護的臨床需求，為第一線醫師提供決策輔助。

安克生醫研發針對甲狀腺且獲美國FDA許可的智慧醫材軟體，近期完成即時AI分析技術整合，搭載於掌上型超音波，可讓醫師在檢查甲狀腺結節時，即時取得良惡性分析結果，目前已累積超過30篇國際論文，具備「即時AI分析能力」，適用基層或偏鄉。

「即時AI掌上型超音波」於年初「阿拉伯醫療展（Arab Health）」首度亮相，獲高度關注。安克生醫表示，中東與非洲地區的遠距醫療市場在2024年估值達45.1億美元，預計至2030年將以26.8%年複合成長率增長，顯示該地區對數位醫療解決方案有高度需求。

AI 新興市場 FDA

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