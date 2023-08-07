理財問答／辦婚禮價差大 守住預算很重要

問：我女兒正要籌備婚禮，請問該怎麼做既省錢又不致於寒酸？

答：專門提供婚尚流行資訊的The Knot去年調查發現，在美國辦婚禮，平均每一對新人約花費3萬美元，牽涉到的因素很多，光是婚禮場地就有各式選擇，每場婚禮花費高低相差懸殊。

不論在哪個地點辦婚禮，如果不審慎把關，花費林林總總加起來將非常驚人。根據理財諮詢業者SmartAsset今年調查，假如全部自己出錢，必須存款九年才足以支付婚禮所有費用。

婚禮平均成本有多少？

婚禮地點大大影響成本。SmartAsset經調查列出全美婚禮成本最高和最低的地點如下：

成本最昂貴的地方包括夏威夷檀香山(Honolulu)、加州聖荷西(San Jose)與奧克斯納德(Oxnard)、康州最大城市布里奇波特(Bridgeport)、紐約市、加州洛杉磯、西雅圖、華盛頓特區(Washington, D.C.)、康州沿海城市紐海文(New Haven)。

費用最便宜的地點以中西部各州為主，但仍位於都會區，包括阿拉巴馬州 塔斯卡蘆薩(Tuscaloosa)、阿肯色州 與俄克拉荷馬州交界的史密斯堡(Fort Smith)、西維吉尼亞州貝克利(Beckley)、阿拉巴馬州加茲登(Gadsden)、阿拉巴馬州多森(Dothan)、阿肯色州溫泉城(Hot Springs)、伊利諾州卡本岱爾-馬里昂(Carbondale-Marion)都會區、阿肯色州派恩布拉夫(Pine Bluff)、德州韋科(Waco)、阿肯色州瓊斯伯勒(Jonesboro)。

麻州專門代辦活動的KG Events & Design創辦人戈塞林(Kristen Gosselin)說，房地產價值、生活成本及婚禮成本息息相關，在生活成本昂貴的地方辦婚禮成本往往很貴。

婚禮大金額花費項目

每一對新人的婚禮互不相同，但都免不了一些基本項目。

最主要的十大花費項目包括婚宴場地、樂團、婚戒、照相、酒、花、錄影、禮服、婚禮籌畫人。

假如覺得婚禮籌畫人實在太貴，確實可考慮自己打理，重點是要一一找到最划算的選擇；專業籌畫人員握有較多人脈，比較容易找到價格合理的蛋糕和外燴餐點、可爭取婚禮場地優惠價。

戈塞林認為，專業人員可將辦婚禮的繁瑣環節加以統整、讓整體價值最大化，根據顧客需求提供不同價位的選擇、而且節省時間。

有些費用超乎想像，好比說，戶外婚禮感覺上比在飯店裡舉辦便宜，實際並非如此；戈塞林說，自己設計、分頭安排婚宴所花的錢往往比由專業婚宴場地統包昂貴。

隱藏費用不可忽略

籌辦婚禮稍有不慎便超支。賓州代辦活動的Karen Pecora Events執行長佩科拉(Karen Nudy Pecora)說，一開始可先分項概算，她建議將總預算 的48%到54%保留給婚禮場地、食物和飲料，依此推估如果不會超支，接下來應該都會在預算範圍內。

加州活動規畫業者Lisa Lafferty Events負責人拉弗蒂(Lisa Lafferty)認為，再怎麼小心，還是可能出現預期外的費用，建議預留10%至15%的彈性預算。

光是天氣這個基本要素都可能生變、影響花費；萬一下雨，也許要為賓客準備毛巾、雨傘等物品，而且風雨可能毀損布置和用品，衍生費用。

佩科拉建議新人為婚禮預先存一筆錢；可透過Zelle、Venmo等金流平台，設定出資者姓名專款專用，一清二楚、較安心。

放手揮霍或者審慎節省？端視個人需求和財力而定。

佩科拉特別強調攝影和錄影，認為這是讓後代子孫看到參加婚禮賓客最完整的唯一機會，應確保圖片和影像品質好，務必有專業攝錄影師。

鮮花和食物也很重要。社群媒體當道，人人都在Instagram、臉書(Facebook)分享訊息，繽紛鮮花、美麗婚紗禮服都會讓婚禮更精彩；至於食物，主菜最好至少有三種選擇，也可添加自己所屬文化的元素，讓婚禮更特別。

有些項目則可壓低成本，例如將紙質邀請函數位化，可節省數百美元。舉凡婚禮拱門、結婚棚、裝飾品等等用品都可以租用，省錢又不必帶回家存放。

賓客禮物也可省。印有新人名字、婚禮日期的小禮雖然溫馨，但以單價15美元、120人推算共計1800美元，未必值得。

婚禮帶給人無限浪漫想像，但籌備婚禮千萬不要失去理性，務實守住預算至關重要。