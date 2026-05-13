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擴大保險覆蓋 糖尿病篩檢案州議會過關

記者鄭怡嫣／紐約報導
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紐約州眾議會12日投票通過州眾議員金兌錫(Ron Kim)提出的糖尿病篩檢提案。...
紐約州眾議會12日投票通過州眾議員金兌錫(Ron Kim)提出的糖尿病篩檢提案。圖為金兌錫此前參加的一場活動。(記者許君達／攝影)

紐約州眾議會12日投票通過州眾議員金兌錫(Ron Kim)提出的糖尿病篩檢提案。該提案由州參議員劉醇逸(John Liu)共同推動，日前也已在州參議會過關。提案旨在擴大糖尿病與糖尿病前期篩檢的健康保險覆蓋，並要求保險公司採納全國公認的實證醫學篩檢標準。

所謂「實證醫學篩檢標準」，指的是由美國預防服務工作小組(USPSTF)制定的指引，指引建議，對於在較低身體質量指數(BMI)下糖尿病發病率較高的族群，尤其是亞裔與太平洋島民社群，應在BMI達到23或以上時進行篩檢。同時，金兌錫的提案也要求取消自付額、共同付款及其他自付費用，以免這些費用阻礙早期發現與及時治療。

在議會聽證期間，金兌錫分享了他母親的個人故事。他表示，母親的糖尿病可能是導致她離世的因素之一。他說，提案的通過令他深受觸動，既能在亞太裔傳統月5月紀念母親，也能幫助保護無數紐約人免於終身與糖尿病搏鬥。

美國糖尿病協會與疾病控制與預防中心等全國性機構的建議也指出，目前的篩檢指引使許多亞太裔社群成員未被診斷，面臨健康風險。該提案現已在州眾議會與參議會雙雙通過，金兌錫與劉醇逸均表示，真誠希望提案送交州長霍楚(Kathy Hochul)後能獲簽署成法。

金兌錫表示，透過遵循全國實證醫學篩檢標準，可以及早介入，並透過促進更好營養、照護與運動的措施，預防多達60%的第二型糖尿病病例。「早期預防這項小小投資所帶來的回報，對無數患者與家庭而言是無價的，能讓他們幫助親人免於一生與糖尿病搏鬥。這對我而言非常個人化，通過這項提案是在亞太裔傳統月紀念我母親與許多人的一種方式，也確保未來患者不再重蹈覆轍。」

州參議員劉醇逸表示，這案在兩會通過，是解決亞裔社群長期以來在糖尿病檢測與照護方面差距的重要一步。

保險 劉醇逸 紐約州 糖尿病 篩檢

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