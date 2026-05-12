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申請工地安全培訓卡 須先上心理健康課程

記者許君達／紐約報導
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最新生效的法律要求工人接受更多心理健康和預防墜落方面的培訓，方可獲得准入建築工地...
最新生效的法律要求工人接受更多心理健康和預防墜落方面的培訓，方可獲得准入建築工地的SST卡。圖為樓宇局官員展示SST卡，並提示少數族裔工人警惕辦卡騙局。(記者許君達／攝影)

紐約市2026年10號地方法律本月初生效，根據該法，未來新申請工地安全培訓卡(簡稱SST)的工人須參加一門心理健康課程，才有機會進入建築工地工作。市樓宇局(DOB)官員向非英文母語的新移民工人強調，為防範潛在的詐騙，所有課程與培訓相關資源都要從樓宇局官方網站獲取。

根據樓宇局本月早些時候發布的年度「建築安全報告」，2025年全市工程事故和工傷人數均較上年同期減少了三分之一，但死亡事故卻增加，其中高空墜落是造成死亡事故的最主要原因。樓宇局第一副局長沙馬什(Yegal Shamash)在11日的一場媒體圓桌會上表示，根據數據，去年平均每三天就會有一名工人從建築工地的高處墜落，造成墜落的原因主要包括不規範操作以及工人的心理問題。

針對這一問題，市議會去年12月通過法案，要求SST卡的申請者在完成此前已有的課程外，還須補充完成樓宇局指定的強制學分，其中包括防範本人或物品墜落的常識，以及預防自殺、酒精或藥物濫用的身心健康培訓。課程與學分總共需要40個小時的學習，學員可通過具備資質的機構參加線下或線上教學。該法案在今年5月3日起生效。

紐約市SST卡2017年推出。在紐約市內的所有建築工地均設有門禁，只有SST持卡人才能刷卡進入工地工作。項目啓動以來，全市工傷事故已減少了一半以上。

樓宇局官員在圓桌會上表示，紐約市61%的建築工人並非英文母語者，其中很多人對於相關規定並不熟悉，這導致詐騙時有發生。對工人來說，唯一正確的途徑是登錄樓宇局官網https://reurl.cc/yOlko2，在總共131家授權培訓業者中選擇其一，參加他們提供的正規培訓，然後獲得SST卡。當局表示，目前的培訓只有英文，因為具備適當的英文溝通能力本身也是從事建築施工的基本要求之一，不過樓宇局方面也在嘗試更廣泛地使用翻譯工具，讓更多新移民也能快速進入培訓流程並成為合格的建築工人。

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