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華文作家協會頒獎 分享旅遊寫作

記者戴慈慧╱紐約報導
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紐約華文作家協會9日在法拉盛華僑文教服務中心舉辦會員聚會暨頒獎活動。圖為得獎者、...
紐約華文作家協會9日在法拉盛華僑文教服務中心舉辦會員聚會暨頒獎活動。圖為得獎者、協會成員及與會嘉賓合影。（記者戴慈慧╱攝影）

紐約華文作家協會9日下午在法拉盛華僑文教服務中心舉辦會員聚會暨頒獎活動，除頒發「2025年華文著述獎」，也安排旅遊文學專題分享，邀請會員交流寫作經驗，吸引文友及文學愛好者參與。

活動由紐約華文作家協會會長張鴻運主持。會務報告中，張鴻運表示，協會近期完成改選，他將續任會長，並提名前紐約市公立醫院資深護理師、作家蘇彩菁出任副會長。會中也簡報協會財務狀況，說明近期主要支出包括文集第五冊製作費、場租及活動費用等。

張鴻運表示，紐約華文作家協會文集第五冊已進入最後校對階段，預計9月出版。新書收錄會員作品，內容涵蓋個人經驗、歷史觀察、生活書寫等題材，呈現紐約華文作者的創作面貌。

當天也頒發「2025年華文著述獎」，得獎者包括邱辛曄、蘇彩菁及劉少勇。主辦方表示，三人在新聞寫作、專欄創作及文學書寫等領域持續投入，獲頒獎狀以資鼓勵。

活動下半場以旅遊寫作為主題，邀請石文珊教授，以及陳均怡、蘇彩菁、李秀臻、蕭亞興等會員分享旅遊與創作經驗。

蘇彩菁以「淺述我的旅遊與寫作」為題分享。她表示，自己自小學四年級在「國語日報」發表第一篇旅遊作文後，便持續透過旅行累積寫作素材。她提到，即使在新冠疫情期間，仍曾前往台灣、瑞士及波多黎各等地，並從旅程與親子互動中獲得靈感，寫成新詩「藍海密碼」。她說，旅遊經驗不一定只能寫成散文，也可能轉化為詩或小說；她目前正整理2024年底摩洛哥之旅的素材，準備發展為小說創作。

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