Post-Realm時裝周 張斯淳將傳統秀場變跨文化創意現場

張斯淳(左二)與秀場嘉賓們合影。(張斯淳提供)

由NotYetArt策畫與總製作的Post-Realm秋冬時裝周日前於曼哈頓 落下帷幕，作為官方日程項目之一，本場秀匯集多個華裔 設計師的品牌，並結合現場多場快閃品牌，構成一個超越傳統秀場的跨文化創意現場。

作為NotYetArt的總創意製作人張斯淳(Sichun Zhang)並不把秀場理解為單純的T台秀製作，而更接近一種「被策畫出來的文化接口」，「我一直不認為秀只是展示衣服，它應該是一種敘事現場，設計、文化、觀眾、關係在其中同時發生。」

張斯淳畢業於帕森斯設計學院(Parsons Design and Technology)，早期從互動裝置、數字媒體創作進入藝術領域，作為藝術家的訓練讓她對媒介、觀看方式與空間敘事保持敏感，而創意製片人的身分，則讓這些語言被進一步轉化為系統性的文化生產。

自2024年聯合創立NotYetArt以來，張斯淳已主導數十場展覽、秀場與跨界項目，合作網路包括紐約時裝周、倫敦設計節及上海國際設計節；對她而言，平台並不只是策畫活動，而是在搭建讓創作者真正進入國際語境的基礎設施中。

在此次Post-Realm活動中，秀場主題圍繞「身分、結構與轉變」，並不只停留於視覺概念中，而被落實在設計師陣容、非遺工藝與當代服裝語言的組合之中；從湘繡元素的當代轉譯，到亞洲設計師關於身分敘事的表達，整場秀既有時裝系統的專業度，也保留實驗性的文化張力。

「好的項目不是一次曝光，而是讓合作有繼續生長的可能」，張斯淳說道，在這一邏輯下，NotYetArt逐漸形成一種不同於傳統機構的工作方法，她讓秀場、展覽、內容傳播與社群連接彼此聯動，使每個項目成為長期協作的起點。

目前，張斯淳正進一步推動平台從活動策畫走向更系統性的跨文化創意基礎設施，並持續拓展與博物館、設計機構及非遺相關組織的合作；她表示對自己而言，真正跨文化平台不應停留在單向的輸出或引入，而應成為一個雙向流動的生態系統，「讓亞洲創作者進入全球語境，也讓國際行業資源以更平等的方式進入亞洲創作者的實踐脈絡中。」