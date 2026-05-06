亞太傳統月座談 李琳達倡打破身心殘疾禁忌

從左至右：副護理長勒雅德(Marie Estelle Lejarde)、市議會財政委員會主席李琳達(Linda Lee)與精神科主任蘇貝迪(Bipin Subedi)。(記者范航瑜／攝影)

市議會財政委員會主席李琳達(Linda Lee)5日出席紐約市 公立醫院系統(NYC Health + Hospitals)旗下表維醫院(Bellevue Hospital)舉辦的亞太傳統月座談會，與醫院領導層就亞裔 社區在醫療體系中的權益、心理健康 汙名、以及移民恐懼等議題深入交流。今年論壇主題為「團結即力量」(Power In Unity)。

座談嘉賓包括醫院行政總裁魏凱(Eric Wei)、副護理長勒雅德(Marie Estelle Lejarde)及精神科主任蘇貝迪(Bipin Subedi)，探討亞裔領袖如何推動醫療體系變革、深化社區合作，以及擴大多元社區獲得優質醫療的機會。

李琳達在會上分享了她投身公共服務的歷程，並以親身經歷說明心理健康在亞裔社區中長期遭受汙名化的問題。(記者范航瑜／攝影)

李琳達表示，家族中有親人飽受精神健康困擾，這讓她深刻體會到相關議題在社區中幾乎無人公開討論。「大家不談身體殘疾，更不談心理健康，這在我們社區里就是雙重禁忌。」

在非牟利機構工作期間，李琳達發起了「10%及增長」(10% and Growing)聯盟。她說，當時亞裔人口雖占紐約市約10%，所獲社區服務資金卻不足整體的1%，因此聯合多個族裔組織，共同爭取更公平的預算分配。

她強調，聯盟在策略上刻意與西語裔社區保持合作而非競爭，最終有效擴大了整體資源規模。「我們學到的一課是，大家一起做大塊餅，比各自搶份額更有意義。」她說，如今該聯盟代表人口比例已增至18%，爭取到的預算占比也大幅提升。

魏凱則強調，語言障礙與文化差異是病患信任醫院的最大門檻，院方需持續在語言能力與跨文化服務上投入資源。(記者范航瑜／攝影)

近來，聯邦移民執法行動使得大批社區居民不敢就醫。李琳達表示，許多即便持有綠卡的永久居民也人心惶惶，擔心填寫任何表格都可能留下可被追查的紀錄。

魏凱則強調，語言障礙與文化差異是病患信任醫院的最大門檻，院方需持續在語言能力與跨文化服務上投入資源。「表維醫院領導層具備多元文化背景，有助以不同視角審視醫療服務決策。」