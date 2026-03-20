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「突破1%」 莊文怡籲增撥長者服務預算

記者馬璿╱紐約報導
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布碌崙(布魯克林)市議員兼紐約市議會老齡事務委員會主席莊文怡(Susan Zhuang)宣布啟動「突破1%」(Break One Percent)運動，呼籲市府大幅提高長者服務預算的比例。(莊文怡辦公室提供)
布碌崙(布魯克林)市議員兼紐約市議會老齡事務委員會主席莊文怡(Susan Zhuang)宣布啟動「突破1%」(Break One Percent)運動，呼籲市府大幅提高長者服務預算的比例。(莊文怡辦公室提供)

布碌崙(布魯克林)市議員兼紐約市議會老齡事務委員會主席莊文怡(Susan Zhuang)宣布啟動「突破1%」(Break One Percent)運動，呼籲市府大幅提高長者服務預算的比率。她指出，目前紐約市60歲以上人口已超過170萬，占全市約兩成，但市府每支出1元，分配給市老齡局(DFTA)的經費卻僅約0.5分，資源明顯不足。

莊文怡與市議會多數黨副領袖班克斯(Chris Banks)日前前往布碌崙小星城(Starrett City)的JASA長者中心宣布此倡議，並與中心會員及工作人員交流，了解第一線需求。她強調，長者中心不僅提供餐食與活動，更是許多長者維持社交連結與心理健康的重要據點，一旦資源不足，影響的不只是服務品質，更可能危及長者身心安全。

該中心由市老人局資助，目前服務超過650名會員，多數來自Spring Creek Towers及周邊社區，並設有隸屬於市府老年心理健康計畫的「Tea Chatters」小組，透過團體討論與個別諮詢，協助長者面對孤立、焦慮與憂鬱等問題。中心人員指出，將心理健康服務設置於日常活動場域，有助降低求助門檻，使長者更願意接受相關支持。

JASA政府事務資深總監克拉考斯基(Molly Krakowski)表示，隨著長者人口持續增加，市府對相關服務的投資更顯迫切，肯定市議會關注長者需求，並呼籲確保長者能在社區中有尊嚴地生活。

莊文怡則指出，老人局預算是全市長者中心運作的核心，涵蓋營養餐食、心理健康服務、運動課程及社區空間等多項基礎服務，但目前多個中心因長期資金不足，難以負擔暖通空調系統故障、屋頂漏水及設施老舊等基本維修問題，不僅影響使用舒適度，更對長者安全構成實質威脅。她表示，「突破1%」運動正是為扭轉此一局面。

她強調，長者服務並非少數族群議題，而是所有紐約人終將面對的人生階段，「突破1%」運動將走訪全市各區長者中心，蒐集基層意見，作為未來立法與預算編列的重要依據，目標是為長者服務爭取更穩定且長期的資源支持。

市議員莊文怡與市議會多數黨副領袖班克斯(Chris Banks，圖左)，前往布碌...
市議員莊文怡與市議會多數黨副領袖班克斯(Chris Banks，圖左)，前往布碌崙小星城(Starrett City)的JASA長者中心宣布「突破1%」倡議。(莊文怡辦公室提供)

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