快訊

華人超市豬肉蔬果特價爆搶購 她狂買30磅五花肉

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

攜手社福機構 李羅莎發500份長者節日餐點

記者高雲兒／紐約報導
隨著年終假期將近，紐約州眾議員李羅莎(Nily Rozic)近日攜手非營利機構自強社區中心在法拉盛舉辦年度節慶餐食發放活動。(李羅莎辦公室提供)
隨著年終假期將近，紐約州眾議員李羅莎(Nily Rozic)近日攜手非營利機構自強社區中心(Selfhelp Community Services)，在法拉盛舉辦年度節慶餐食發放活動，向社區長者送上溫飽與關懷。當天共分發500份由本地餐廳準備的熱食，其中不少受惠者來自自助社區服務旗下的羅森索長者中心(Selfhelp Rosenthal Senior Center）。

李羅莎表示，假期是彼此關懷、凝聚社區的重要時刻，「很感謝合作夥伴與志工的付出，讓我們能夠為這麼多長者送上熱騰騰的餐點，也帶來陪伴與連結。」她強調，透過這樣的活動，希望讓長者在節慶期間感受到社區的溫暖與支持。

自強社區中心執行長卡普蘭(Stuart C. Kaplan)說，該機構多年來持續與李羅莎合作舉辦節慶餐食活動，確保長者在假期不被忽略。「這些餐點不只是食物，更是一個訊息，提醒長者他們被看見、被關心，也被社區與民選官員記掛在心」。

李羅莎辦公室表示，節慶餐食發放已成為年度例行活動，今年並獲得外送平台Grubhub及紐約州拉丁裔餐廳酒吧協會(NYS Latino Restaurant Bar & Lounge Association)贊助支持，攜手為法拉盛社區長者送上節日祝福。

法拉盛 紐約州 眾議員

