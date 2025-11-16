我的頻道

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

「轉角就是大麻店」華人家長怒 26學區籲州府修法補疏失

記者高雲兒╱紐約報導
位於小頸的大麻零售店開業，但因毗鄰221小學而遭到家長反彈。圖為先前華裔家長組織示威行動。(記者高雲兒╱攝影)
位於小頸的大麻零售店開業，但因毗鄰221小學而遭到家長反彈。圖為先前華裔家長組織示威行動。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市教育局第26學區委員會(CEC 26)12日在月會上，因一間毗鄰221小學的大麻藥房引發的社區爭議持續升溫，提出一份將於下月表決的決議案草案，要求州府收緊距離規範，成為家長抗議後推動的政策行動。委員與家長強調，學生安全與法規執行標準急需州府重視。

10月中，一間位於小頸賀若斯哈汀快速路(Horace Harding Expressway)245-02號的大麻零售店開業，地點緊鄰221小學與67初中，並夾在游泳教室、舞蹈教室與圖書館等兒童活動空間之間，開業後引發家長與民選官員強烈反對。家長表示，他們是在店家營業後才得知州大麻管理局(OCM)已核准許可，批評審批流程與地方民意脫節。

多名華人家長表示，孩子放學經過校園周邊時多次聞到大麻味，甚至看到成年人在街邊吸食，質疑大麻合法化後的管理與執法無法保障低年級學生安全。家長還指出，該店與221小學的步行距離遠低於法定的500呎，而OCM長期以「不在同一條街」作為審批基準，使距離規範形同虛設。

面對家長憂慮，委員會提出決議案草案，要求州府重新檢視距離計算方式，主張應改以「地產邊界對地產邊界」判定，而非店門對校門。草案也建議州府為已位於500呎內開張的大麻店提供搬遷補助，並將距離限制提高至1000呎，以降低對學區環境與兒童日常活動的影響。該草案預計於下月表決。

會議上，多名家長代表要求州府重新檢討第26學區周邊的大麻店核准程序，並指出目前州府設立的補助基金僅覆蓋「尚未開業就因測距問題受阻」的申請者，而已投入資金並正常營運的業者卻無法獲得同樣補助。

對此，州參議員劉醇逸表示，OCM先前在距離判定與執照核發上確實存在行政失誤，導致部分店家在距離學校不足500呎的情況下仍獲許可。他強調，州長霍楚正準備提出修正案，將針對「已取得執照且並無惡意」的既有業者提供一次性的合法性補救措施，以避免政府失誤造成店家立即被迫搬遷，但未來所有新申請者仍必須遵守嚴格的500呎距離標準。

大麻合法化 學區 紐約市

