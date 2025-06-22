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布碌崙華協會37周年慶 頒王碚終身成就獎

記者馬璿╱紐約報導
布碌崙華人協會於20日晚間慶祝創辦37周年晚會，表彰華社領袖王碚(左二)終身成就獎，表揚他數十年來為紐約亞裔社區的付出。(記者馬璿╱攝影)
布碌崙華人協會於20日晚間慶祝創辦37周年晚會，表彰華社領袖王碚(左二)終身成就獎，表揚他數十年來為紐約亞裔社區的付出。(記者馬璿╱攝影)

布碌崙(布魯克林)華人協會於20日晚間慶祝創辦37周年晚會，席間包含民選官員、會員與社區領袖共有超過500人參與。其中，協會也頒發終身成就獎給予華社領袖王碚(Charles Pei Wang)，表揚和感謝他數十年來為紐約亞裔社區的付出，同時發揮重要影響力、鼓舞更多人為社區服務。

晚會於新鳳凰城酒家舉辦，華協會會長麥保羅致詞感謝社區、贊助機構、會員以及400多名員工的支持，並回憶1988年協會從無到有、至今成為在布碌崙有28個據點的組織，服務群眾年齡層愈發廣大，不僅有老人中心、托兒所、課後服務，還為社區民眾提供各式福利申請，每日就為3000人提供不同的項目。

布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)與區長雷諾索(Antonio Reynoso)也出席當晚活動，除表彰協會多年貢獻外，也與麥保羅共同頒發「華人之光—終生成就大獎」予服務紐約市華社50多年的王碚。他的領導足跡遍布紐約數十個亞裔組織如華人策劃協會、華美協進社，也曾在前總統布希任期內擔任民權委員會副主席，更曾獲得艾利斯島移民獎(Ellis Island Medal of Honor)殊榮，目前則任職中美文化藝術促進會(Chinese American Cultural & Art Association, CACAA)會長。

王碚感謝協會頒發的榮譽，表示日日夜夜為社區發展作出貢獻的眾多人員也值得獎項殊榮，希望能鼓勵大家進一步為社區服務。他也表示，看到很多年輕人向自己表達受到他啟發而做出的努力，讓他深感安慰。

當晚，紐約中華公所主席朱超然，駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢，人瑞中心主任伍寶琳，和民主黨65區領袖于金山等人也出席晚宴。

布碌崙華人協會於20日晚間於新鳳凰城酒家慶祝創辦37周年晚會，華協會會長麥保羅感...
布碌崙華人協會於20日晚間於新鳳凰城酒家慶祝創辦37周年晚會，華協會會長麥保羅感謝社區、贊助機構、會員以及400多名員工的支持。(華協會提供)
布碌崙華人協會於20日晚間慶祝創辦37周年晚會，布碌崙地區檢察官蔣沙樂(左)與區...
布碌崙華人協會於20日晚間慶祝創辦37周年晚會，布碌崙地區檢察官蔣沙樂(左)與區長雷諾索(右)也出席表彰華協會。(記者馬璿╱攝影)

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