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黃敏儀提案 招募前聯邦員工投入市府

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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法拉盛市議員黃敏儀近日在紐約市議會提案，要求市政總務處(DCAS)啟動一項針對前聯邦公務員的定向招募計畫。(黃敏儀辦公室提供)
法拉盛市議員黃敏儀近日在紐約市議會提案，要求市政總務處(DCAS)啟動一項針對前聯邦公務員的定向招募計畫。(黃敏儀辦公室提供)

選區包括皇后區法拉盛紐約市議員黃敏儀近日在市議會提案，要求市政總務處(DCAS)啟動一項針對前聯邦公務員的定向招募計畫，使得那些近期因川普政府削減人事預算而遭裁撤、或接受退休買斷方案的聯邦員工，也能加入紐約市的公職系統。

美國政府效率部(DOGE)日前與川普總統大規模縮編聯邦人力，導致全國數以萬計的公職人員都遭到裁撤或被迫提前離職，其中也包括許多在紐約市工作的聯邦員工。

黃敏儀表示，目前約有4萬6000名聯邦員工在紐約市工作，令人遺憾的是，他們當中許多人正面臨公職生涯被迫中止的命運，「盡管這些勞工遭聯邦政府排除在體制外的處境令人痛心，但這對於紐約市，也是一個契機。他們擁有多年經驗，深刻理解政府運作，我們應該盡一切努力，將他們的才幹與專業延續於市府體系中。」

根據提案，市政總務處將負責設計並執行一項招募計畫，吸引前聯邦員工投入紐約市公職。該計畫將強調地方政府工作的各項福利，提供有關市府公務員考試的資訊與條件，並協助申請者了解從考試到錄取的整體流程，包括成績公布、面試安排與職位聘用的時間表。

此外，市政總務處還需透過多種管道廣泛宣傳此項資訊，包括在該部門官網、社群媒體、公眾運輸系統廣告與本地媒體等平台發布。

黃敏儀表示，目前市府多個部門都有人力缺口，從住房、教育到公共安全與健康，這些職位都關乎市民日常生活的需求。這提法案將協助具備資格的工作者了解空缺的職位，確保市政體系能持續有效服務不斷增長的居民需求。

黃敏儀還在月前還提出一項決議案，呼籲川普總統撤回聯邦機構的大規模裁員與預算削減。據報導，川普政府計畫裁減至少5萬個聯邦職位，已有超過7萬5000名聯邦員工為避免遭裁而接受買斷離職，「這些削減不只是帳面上的數字，它們正在掏空我們生活中仰賴的機構。這些裁員涉及聯邦教育部、食品藥物管理局(FDA)與疾病管制與預防中心(CDC)等機構。這些正是保障我們孩子接受教育、食品安全與公共健康的核心部門。」

紐約市 川普 法拉盛

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