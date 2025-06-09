首屆台灣童玩節登場 法拉盛親子共融體驗台灣文化

許多社區民眾攜家帶口參與，主辦單位表示下次將移至更大場地舉辦。(記者尤昱程╱攝影)

國立台灣師範大學美東校友會8日於法拉盛 台灣會館舉辦首屆「台灣童玩節」，吸引大批家長攜帶孩童參與。現場設置多項童玩與互動攤位，讓成長於美國的二代、三代移民 親身體驗台灣傳統文化，活動氣氛熱絡。

國立台灣師範大學美東校友會會長游秀貞表示，希望藉由第一代移民與第二代、第三代的交流傳承，讓新一代了解台灣的文化價值與家庭觀念，「我們這一代強調家庭與教育，年輕一代重視自我發展，希望透過童玩節將這兩者融合」。

本活動志工皆由僑委會海外青年文化大使(FASCA)擔任。FASCA顧問翁雅琳說，本次活動共有16名志工參與，藉由提供台美青年認識台灣民俗技藝與文化的機會，讓他們知道台灣在哪裡、了解父母的成長背景，也是推動這項計畫的核心。

駐紐約台北經文處副處長張麗賢表示，美國亞裔社群中較少有類似童玩主題活動，法拉盛舉辦這樣的文化節不僅新鮮，也極具意義，「透過童玩讓小朋友動手操作，不再只是盯著3C產品，而能體會早年物質有限但精神豐富的童年回憶」。

來自曼哈頓的張女士也帶著四歲的孩子參與。她說，周末剛從長島 露營返回，特地順路來到童玩節，讓孩子透過遊戲接觸台灣文化，「我們平常在家就用台語溝通，這次讓小朋友親手玩台灣的遊戲，希望她能從小記得自己的文化背景。」

本次活動內容多元，包括彈珠台、套圈圈、竹蜻蜓、釣紙鯉魚、粿模、戳戳樂等台灣經典童玩，參與者完成遊戲護照即可兌換小禮物。現場亦備有台灣風味小吃，如刨冰、珍珠奶茶等。

翁雅琳補充，FASCA大紐約區目前正進行暑期志工招募，對象為13至18歲青少年，將由駐紐約文教中心統籌辦理，培訓內容涵蓋文化導覽、民俗體驗與社區服務，有興趣者可於7月前報名，報名網址https://wceo.regfox.com/2025fasca。