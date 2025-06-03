我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

第2個拿下川普關稅協議是這國？商務部長：快談成了

全球股市離歷史高點僅一步之遙 因這原因還可能再漲

皇后區房價走升 東法拉盛漲最多

記者尤昱程╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
最新數據顯示，皇后區2025年第一季房價中位數為58萬1000元，較去年同期上漲6%。(記者高雲兒／攝影)
最新數據顯示，皇后區2025年第一季房價中位數為58萬1000元，較去年同期上漲6%。(記者高雲兒／攝影)

最新數據顯示，皇后區2025年第一季房價中位數為58萬1000元，較去年同期上漲6%。雖然漲幅不及其他行政區，但仍有11個社區進入全市前50高價榜單，其中馬爾巴(Malba)排名第11，為本區房價最高社區；法拉盛東區(East Flushing)則以51%的年漲幅成為皇后區升幅最高地區。

根據房地產數據網站PropertyShark公布的報告，今年第一季紐約市整體房價中位數為76萬8000元，較去年同期的69萬8000元上升10%。報告涵蓋布朗士、布碌崙(布魯克林)、皇后區與曼哈頓，未包括史泰登島。

曼哈頓在榜單中占據價格前五名社區，包括哈德遜廣場(Hudson Yards)535萬5000元、小義大利(Little Italy)459萬3000元、蘇活區(SoHo)385萬元、翠貝卡(Tribeca)330萬0000元。

皇后區方面，馬爾巴中位價達155萬元，在全市排名第11。該社區位於東北皇后區，以大面積住宅與臨水地理位置為特色。報告指出，馬爾巴長期房價維持高位，為本區少數進入全市高價社區前列的地區之一。

法拉盛東區今年表現顯著，房價中位數自去年的61萬6千元上漲至93萬3千元，年增幅達51%，為全市第四高。報告分析，此一增幅與當地成交物件數量增加及高價住宅占比提高有關。

與此同時，布碌崙共有22個社區進入前50名，為各區最多，中位價由76萬3000元升至85萬8000元，年增幅約12%。其中麥迪遜(Madison)房價由51萬元攀升至125萬元，年增145%，為全市漲幅最高地區。布碌崙另有多個社區如登波(Dumbo)位居全市前十名。

布朗士則為增幅最小的行政區，中位售價由31萬5000元升至34萬5000元，無任何社區進入全市前50名榜單。

房價 皇后區 布碌崙

上一則

民主黨市長初選 曼達尼獲劉醇逸背書 葛謨獲莊文怡支持

下一則

市立托育系統 10萬兒童錄取 與需求不符導致大量空缺
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

長島淪紐約州「提款機」 華人：地稅連年漲 資源卻減少

長島淪紐約州「提款機」 華人：地稅連年漲 資源卻減少
包粽子、射五毒…紐約法拉盛社區沉浸式端午民宿體驗

包粽子、射五毒…紐約法拉盛社區沉浸式端午民宿體驗
李依凌新書「父親的筆·我的路」談書法家李國棟

李依凌新書「父親的筆·我的路」談書法家李國棟
竊取亞裔郵件詐財 法拉盛華男被捕

竊取亞裔郵件詐財 法拉盛華男被捕

熱門新聞

多位華裔長者也在會中分享切身經驗，擔心社安金削減影響他們的日常生活。(記者高雲兒╱攝影)

「工作繳稅換來的」社安金如被砍 華裔長者：怎麼吃飯？

2025-05-28 18:21
華人裝修業者輕信一新澤西客戶是中國高官，本著信任和崇拜的心態，未與對方簽合同便先行墊資開工，結果事後對方不認帳並拒絕付款，損失總額近7萬元。圖僅示意，為新澤西州豪宅社區。(本報記者／攝影)

輕信客戶是中國高官 華人裝修商未簽合同被坑7萬

2025-05-30 20:00
根據居住在賭檔對面目擊者提供影片可見，警方將一蓋著白布的擔架抬出地下室，目擊者也在影片中對疑似出人命的案件表示震驚。(受訪者提供)

布碌崙8大道深夜血案 華人賭檔糾紛武鬥致兩傷

2025-05-31 17:53
華人電召車司機表示，來回曼哈頓華埠的車單正在逐年下降。(記者鄭怡嫣╱攝影)

電召車司機 見證曼哈頓華埠人潮與生機衰退

2025-05-31 07:42
美國國務院28日宣布，擬撤銷部分中國在美留學生的學生簽證，包含與中國共產黨有關係的中國學生。(記者范航瑜╱攝影)

美將取消部分中生簽證 專家警告後果嚴重

2025-05-30 07:28
多位移民律師指出，近期，不少居住紐約的非公民身分者在自海外返美時，遭到機場海關與邊境保護局(CBP)人員的嚴格盤查。(路透)

近期非公民紐約客在機場頻遭盤查、檢查手機 律師這樣建議

2025-05-26 09:08

超人氣

更多 >
史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告
港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡
川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題

川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題
換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅

換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅
拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手

拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手