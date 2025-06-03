皇后區房價走升 東法拉盛漲最多

最新數據顯示，皇后區2025年第一季房價中位數為58萬1000元，較去年同期上漲6%。(記者高雲兒／攝影)

最新數據顯示，皇后區 2025年第一季房價 中位數為58萬1000元，較去年同期上漲6%。雖然漲幅不及其他行政區，但仍有11個社區進入全市前50高價榜單，其中馬爾巴(Malba)排名第11，為本區房價最高社區；法拉盛東區(East Flushing)則以51%的年漲幅成為皇后區升幅最高地區。

根據房地產數據網站PropertyShark公布的報告，今年第一季紐約市整體房價中位數為76萬8000元，較去年同期的69萬8000元上升10%。報告涵蓋布朗士、布碌崙 (布魯克林)、皇后區與曼哈頓，未包括史泰登島。

曼哈頓在榜單中占據價格前五名社區，包括哈德遜廣場(Hudson Yards)535萬5000元、小義大利(Little Italy)459萬3000元、蘇活區(SoHo)385萬元、翠貝卡(Tribeca)330萬0000元。

皇后區方面，馬爾巴中位價達155萬元，在全市排名第11。該社區位於東北皇后區，以大面積住宅與臨水地理位置為特色。報告指出，馬爾巴長期房價維持高位，為本區少數進入全市高價社區前列的地區之一。

法拉盛東區今年表現顯著，房價中位數自去年的61萬6千元上漲至93萬3千元，年增幅達51%，為全市第四高。報告分析，此一增幅與當地成交物件數量增加及高價住宅占比提高有關。

與此同時，布碌崙共有22個社區進入前50名，為各區最多，中位價由76萬3000元升至85萬8000元，年增幅約12%。其中麥迪遜(Madison)房價由51萬元攀升至125萬元，年增145%，為全市漲幅最高地區。布碌崙另有多個社區如登波(Dumbo)位居全市前十名。

布朗士則為增幅最小的行政區，中位售價由31萬5000元升至34萬5000元，無任何社區進入全市前50名榜單。