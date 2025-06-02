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霍楚：大又美提案將重創紐約醫療體系

記者曹馨元╱紐約報導
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紐約州長霍楚批評共和黨眾院通過的「大又美」法案恐對紐約醫療系統造成災難性影響。(圖片由霍楚辦公室提供)
紐約州長霍楚批評共和黨眾院通過的「大又美」法案恐對紐約醫療系統造成災難性影響。(圖片由霍楚辦公室提供)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)與聯邦眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)6月1日聯合發聲，批評共和黨眾院通過的「大又美」議案，恐對紐約醫療系統造成災難性影響，估計每年損失高達135億元，導致150萬名紐約人失去健保，並對州內醫院造成逾30億元的損失。

霍楚指出，共和黨人削弱社會安全網、以及削減對「白卡」(Medicaid)與糧食券(SNAP)等基本民生計畫，「將直接衝擊每日仰賴這些服務的紐約人」。霍楚誓言，將透過訴訟及一切可行的方式，全力捍衛紐約民眾權益。

傑佛瑞斯則直言，眾院通過的是「大又醜法案(One Big Ugly Bill)」，並指出，在這項法案下，150萬名紐約人將失去健保，「只為了讓如馬斯克(Elon Musk)這樣的億萬富豪獲得大筆減稅，療養院將關閉、醫院將倒閉、社區健康中心將失去資金」。

根據紐約州衛生廳的估算，該案將導致本州「基本健保計畫(Essential Plan)」資金減半，損失逾75億元，幾乎摧毀這項為中低收入者設計的健保制度。同時，白卡也將因新增的工作報告與身分查核規定而面臨重創，預估將損失25億元聯邦補助，並增加5億元州府行政成本，整體衝擊達近60億元。

布碌崙(布魯克林)「One Brooklyn」醫療系統執行長史考特(Dr. Sandra Scott)則警告，若此預算案實施，許多醫院將關門，服務項目大幅減少，醫療專業人員失業潮恐全面爆發，「此舉將直接危及急診、婦產科、慢性病管理等基本醫療服務」。

但在總統大選中投票給川普的華埠居民宋女士則表示，她來美幾十年幾乎沒有拿過福利，大又美法案對她而言利大於弊，「減稅對凡是報稅的人都有好處，對我們已經退休的人士也是一樣，我不認為是只對富人友好」；宋女士指出，她如今每月購藥需花費約500元，法案中下調年長者和慢性病患者用藥價格的細則對她而言也有很大幫助。

健保 眾院 霍楚

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