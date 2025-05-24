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中國書畫名家邀請展 傳統現代兼具

記者高雲兒╱紐約報導
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開幕式現場舉行剪綵儀式。(記者高雲兒╱攝影)
開幕式現場舉行剪綵儀式。(記者高雲兒╱攝影)

「中國書畫名家邀請展(美國紐約)」23日下午在紐約世界日報文化藝廊開幕，吸引僑界人士與藝術愛好者踴躍出席。展覽展出90餘幅來自中國各地的書畫作品，涵蓋山水、人物、花鳥、書法與唐卡等多元題材，展現中國傳統藝術與當代表達語彙的交融與延續。

世界日報亦向四位捐贈者頒發收藏證書，以示感謝與敬意。(記者高雲兒╱攝影)
世界日報亦向四位捐贈者頒發收藏證書，以示感謝與敬意。(記者高雲兒╱攝影)
展覽自即日起至26日(周一)每日開放，時間為上午10時至下午5時。(記者高雲兒╱...
展覽自即日起至26日(周一)每日開放，時間為上午10時至下午5時。(記者高雲兒╱攝影)

開幕式現場舉行剪綵，由世界日報社長張宗智、美國九龍藝術研究院長方書久、紐約詩畫琴棋會會長梅振才、以及參展藝術家赤增繞旦、公玉春、盛軍、林小明共同參與。

本次展覽焦點之一為西藏唐卡藝術，國家級唐卡傳承人赤增繞旦展出十幅手繪唐卡作品，包含代表作「藏傳佛教傳承圖」，融合宗教信仰與工筆技藝，備受矚目。

除唐卡外，展覽亦展出其他當代書畫風格作品，包括山東畫家公玉春融合抽象手法與傳統筆墨的山水畫；「85新潮」運動推動者盛軍的十幅哲學水墨畫作，探索宇宙與思維結構；以及林小明表現主義風格的油畫「重見天日」，描繪加州火災後的重建景象。

開幕式現場舉行剪綵儀式，由世界日報社長張宗智、美國九龍藝術研究院長方書久、紐約詩...
開幕式現場舉行剪綵儀式，由世界日報社長張宗智、美國九龍藝術研究院長方書久、紐約詩畫琴棋會會長梅振才、以及參展藝術家赤增繞旦、公玉春、盛軍、林小明共同參與。(記者高雲兒╱攝影)
藝術家赤增繞旦、公玉春、張福銘、許建州四人特別捐贈作品予世界日報。(記者高雲兒╱...
藝術家赤增繞旦、公玉春、張福銘、許建州四人特別捐贈作品予世界日報。(記者高雲兒╱攝影)

當天藝術家赤增繞旦、公玉春、張福銘、許建州四人特別捐贈作品予世界日報。世界日報社長張宗智表示，為迎接明年創報50周年，這些作品將參與預計於7月底舉辦的「大紐約華人教育基金會」義賣活動，用於推動社區教育與公益事業。

「感謝藝術家的善意與支持，讓這些作品成為連結藝術與公益的橋梁，發揮更長遠的社會價值。」張宗智表示，世界日報亦向四位捐贈者頒發收藏證書，以示感謝。

現場亦準備點心。(記者高雲兒╱攝影)
現場亦準備點心。(記者高雲兒╱攝影)
「中國書畫名家邀請展(美國紐約)」23日下午在紐約世界日報文化藝廊開幕，吸引僑界...
「中國書畫名家邀請展(美國紐約)」23日下午在紐約世界日報文化藝廊開幕，吸引僑界人士與藝術愛好者踴躍出席。(記者高雲兒╱攝影)

此外，四位藝術家也獲得雙重表彰，主辦方中國民族發展工程授予他們「中美文化交流使者」榮譽，美國紐約畫廊主理人Raymond則代表頒發「美國中國人文交流貢獻獎」。

展覽自即日起至26日(周一)每日開放，時間為上午10時至下午5時，地點為白石鎮20大道141-07號世界日報大廈三樓文化藝廊，洽詢電話：(718)746-8889分機206。

「中國書畫名家邀請展(美國紐約)」23日下午在紐約世界日報文化藝廊開幕，吸引僑界...
「中國書畫名家邀請展(美國紐約)」23日下午在紐約世界日報文化藝廊開幕，吸引僑界人士與藝術愛好者踴躍出席。(記者高雲兒╱攝影)

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