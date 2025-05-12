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紐約市破獲跨州盜車集團 20人遭起訴 涉案逾460萬元

記者尤昱程╱紐約報導
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皇后區地區檢察官凱茲等官員日前召開記者會，宣布破獲一起跨州汽車盜竊集團，涉案金額逾460萬元。(皇后區地檢辦公室提供)
皇后區地區檢察官凱茲等官員日前召開記者會，宣布破獲一起跨州汽車盜竊集團，涉案金額逾460萬元。(皇后區地檢辦公室提供)

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)與紐約市警總局局長蒂施(Jessica S. Tisch)、州警政廳長詹姆斯(Steven James)近日共同宣布，經歷三年調查，一起涉及20名被告、橫跨紐約市的組織盜車案偵破，涉案車輛超過百輛，市值逾460萬元。

本案由皇后區地檢、紐約市警與州警聯合辦案，期間使用法院核准的電話監聽並派出臥底警員購車，最終查扣126輛失竊車輛，其中44輛為臥底購得，並起出三件槍枝，包括一把半自動步槍。

起訴書指出，該集團由專業偷車團夥、社群平台車商與黑市買家組成，成員分工明確，有人專門負責尋找高價車輛並標示地點，另有成員以破壞車窗、用螺絲起子撬鎖方式入內，再以電子設備連接車載系統，重製遙控鑰匙。

部分車輛在偷走後短暫停放街頭觀察是否被追蹤，車身號碼(VIN)則遭遮蔽或更換車牌，再迅速轉售至中介或透過Facebook、Instagram與Telegram等平台販售，售價介於1000至6000元之間。

被竊車型包括Acura、Honda、BMW、Dodge與Mercedes-Benz等，其中52輛來自皇后區，另有布碌崙(布魯克林)25輛、納蘇郡14輛、布朗士10輛，並波及新澤西與麻州。部分車輛由居住田納西州的成員運回當地販售。

本案共20人被起訴，其中14人包含桑提亞哥(Justin Santiago)、維勒加斯(Adrian Villegas)、貝羅(Bryan Bello)等人，面對289項罪名，涉及企業貪腐、重大竊盜、贓物持有與共謀等指控。其餘六人則以不同案件另行起訴。

凱茲表示，這是紐約市有史以來最有組織、規模最大的汽車竊盜集團之一，被告透過社群媒體銷售贓車，對城市公共安全造成重大威脅，「我們以臥底調查、監聽手段，成功瓦解這個橫行街頭的犯罪網絡」。

紐約市 皇后區 田納西州

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