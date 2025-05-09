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布碌崙86街遊民所止贖撤銷 引發居民不安

記者馬璿╱紐約報導
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根據國王郡高等法院紀錄，開發商與貸款銀行的止贖訴訟已於8日撤回。原告與被告律師共同簽署「撤銷起訴公告通知協議」，表示原告銀行自願終止訴訟。（取自國王郡高等法院）
根據國王郡高等法院紀錄，開發商與貸款銀行的止贖訴訟已於8日撤回。原告與被告律師共同簽署「撤銷起訴公告通知協議」，表示原告銀行自願終止訴訟。（取自國王郡高等法院）

擬建在布碌崙(布魯克林)86街2501號的遊民收容所，近期開發動作頻繁，引發社區關注。不僅開發商於上月30日再度向市樓宇局(DOB)申請拆除許可，並於本月7日獲准，先前由貸款銀行提起的止贖訴訟也於8日正式撤回，附近華人居民的不安情緒再升高。

根據法院文件，今年3月，為該址提供融資的房地產貸款公司Columbia Capital II Inc.對開發商Sandhu Builders提起商業抵押止贖訴訟，主張借款方違約並申請法拍，試圖追回本金與利息。截至今年1月底，開發商已累積未償貸款達386萬元，並產生每日2333元的利息。

然而，根據國王郡高等法院紀錄，該訴訟已於8日撤回。原告與被告律師共同簽署「撤銷起訴公告通知協議」(Stipulation Cancelling Notice of Pendency)，表示原告自願終止訴訟，並放棄該址的法律警示標記。此舉意味著雙方可能已和解，開發商也重新取得該物件的資產調度與交易權限，為推動遊民所動工掃除一大法律障礙。

雖然開發案仍面臨多起分區申訴，根據市樓宇局平台DOB NOW紀錄，已有近70筆針對該址用途的異議提出。這類分區申訴雖無法直接阻止貸款核發，卻常被視為潛在風險來源，恐導致建築許可被撤銷或需重新設計，進而影響放貸機構的風險評估與貸款條件。不過，若開發商能出示經DOB核發的拆除與建築許可文件，將有助於強化建案的行政合法性與執行性，成為協商延期貸款或解除訴訟的條件。

然而，欲對建案提出異議的途徑近期遭遇阻礙。雖然DOB NOW平台標示可於5月17日前提出上訴，但該通道卻在近日無預警遭關閉，導致許多準備提交違規證據的住戶錯愕不已。在社區微信群組中，已有居民密集討論因應策略，原先義工因未見施工動靜而減少抗議時段，現也表示將重新部署、嚴陣以待。

對此情況，頻繁跟進該址工程的市議員莊文怡表示，在得知上訴通道遭關閉後，她已發函詢問樓宇局要求說法，但至今仍未獲得回覆。她表示，目前還在釐清狀況，「但這對社區挺不公平的」，認為應該給居民上訴繳交佐證資料的機會。

在得知開發商又有新動作後，社區微信群組內的居民已密集討論因應策略，部分原本減少抗...
在得知開發商又有新動作後，社區微信群組內的居民已密集討論因應策略，部分原本減少抗議時段的義工，也表示將重新部署、嚴陣以待。(記者馬璿╱攝影)
布碌崙86街2501號的擬建遊民收容所，近期開發動作頻繁，開發商於上月30日再度...
布碌崙86街2501號的擬建遊民收容所，近期開發動作頻繁，開發商於上月30日再度向市樓宇局申請拆除許可，並於7日獲准。(取自市樓宇局)

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