布碌崙86街遊民所止贖撤銷 引發居民不安

根據國王郡高等法院紀錄，開發商與貸款銀行的止贖訴訟已於8日撤回。原告與被告律師共同簽署「撤銷起訴公告通知協議」，表示原告銀行自願終止訴訟。（取自國王郡高等法院）

擬建在布碌崙(布魯克林)86街2501號的遊民 收容所，近期開發動作頻繁，引發社區關注。不僅開發商於上月30日再度向市樓宇局(DOB)申請拆除許可，並於本月7日獲准，先前由貸款 銀行提起的止贖訴訟也於8日正式撤回，附近華人居民的不安情緒再升高。

根據法院文件，今年3月，為該址提供融資的房地產貸款公司Columbia Capital II Inc.對開發商Sandhu Builders提起商業抵押止贖訴訟，主張借款方違約並申請法拍，試圖追回本金與利息。截至今年1月底，開發商已累積未償貸款達386萬元，並產生每日2333元的利息。

然而，根據國王郡高等法院紀錄，該訴訟已於8日撤回。原告與被告律師共同簽署「撤銷起訴公告通知協議」(Stipulation Cancelling Notice of Pendency)，表示原告自願終止訴訟，並放棄該址的法律警示標記。此舉意味著雙方可能已和解，開發商也重新取得該物件的資產調度與交易權限，為推動遊民所動工掃除一大法律障礙。

雖然開發案仍面臨多起分區申訴，根據市樓宇局平台DOB NOW紀錄，已有近70筆針對該址用途的異議提出。這類分區申訴雖無法直接阻止貸款核發，卻常被視為潛在風險來源，恐導致建築許可被撤銷或需重新設計，進而影響放貸機構的風險評估與貸款條件。不過，若開發商能出示經DOB核發的拆除與建築許可文件，將有助於強化建案的行政合法性與執行性，成為協商延期貸款或解除訴訟的條件。

然而，欲對建案提出異議的途徑近期遭遇阻礙。雖然DOB NOW平台標示可於5月17日前提出上訴，但該通道卻在近日無預警遭關閉，導致許多準備提交違規證據的住戶錯愕不已。在社區微信 群組中，已有居民密集討論因應策略，原先義工因未見施工動靜而減少抗議時段，現也表示將重新部署、嚴陣以待。