李琳達提法案 要求美容業場所張貼性別暴力資訊

李琳達在市議會例行會議上提出第1216號法案，要求全市的美甲、美髮與其他美容業場所，張貼關於性別暴力的資訊與求助途徑。圖為李琳達此前參加反家暴遊行。(記者高雲兒／攝影)

紐約市皇后區 第23選區市議員李琳達(Linda Lee)，日前於市議會例行會議上提出第1216號法案，要求全市的美甲、美髮與其他美容業場所，張貼關於性別暴力的資訊與求助途徑。該法案由李琳達與市議員哈尼夫(Shahana Hanif)共同提出，旨在提升社會對性別暴力的認識，並幫助受害者獲取必要的資源與支援。

根據美國疾病管制與預防中心(CDC)的數據，約41%的女性在其一生中曾遭受親密伴侶暴力(IPV)。美國犯罪報告顯示，約五分之一的謀殺案件受害者是被親密伴侶殺害，而在女性謀殺案中，超過一半的受害者是被現任或前任男性伴侶所害。

而性別暴力的形式多樣，包括身體暴力、性暴力、跟蹤騷擾、心理虐待等。即使倖存，他們往往會面臨嚴重的心理健康 問題，如抑鬱症和創傷後壓力症候群，長期影響其生活質量。

李琳達在會議上表示：「事實擺在眼前，家暴與性別暴力在我們的社會中是一場隱藏的流行病。這項法案將要求市長辦公室免費向全市美甲店、美髮店及美容機構提供宣傳海報，內容包括如何辨識性別暴力，以及紐約市提供的各種支援服務，例如免費求助熱線等。」

第1216號法案將要求紐約市終止性別暴力辦公室(OENDGBV)負責製作，並提供關於性別暴力的海報，這些海報將包括如何辨識性別暴力、如何尋求幫助等重要信息，並免費發放給美甲、美髮與護膚沙龍。

此外，該法案還規定，這些美容機構必須張貼這些海報，以確保顧客能夠輕易獲取相關資訊。李琳達說，作為一名前社工，她深知「要在社區中直接接觸到潛在受害者的重要性」，並希望這項法案能夠促進社會對這一問題的關注與討論，讓受害者更容易獲得幫助，走出困境。