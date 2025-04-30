民調：逾7成紐約人認環境問題嚴重 但拒付更多成本

有關地球氣候環境的民調顯示，紐約人普遍能認識到氣候變化的長遠危害，但多數人不希望為環保付出更多成本。(記者許君達╱攝影)

紐約錫耶納學院(Siena College)在世界地球日後發布的一項民調 報告顯示，近四分之三的紐約州 居民認為氣候變化是一個非常嚴重的長期性問題，但同樣也有超過六成的人認為當前保持能源的低成本比減少溫室氣體排放更為重要。這意味著，多數受訪者能夠意識到氣候危機的存在，但主動改變的動力不足，既要環境保護又不想付出更多成本。

根據調查結果，72%的紐約受訪者認為氣候變化問題十分或較為嚴重。不過，僅有46%的人認為氣候危機當下就會傷害到人類，同時73%的受訪者又表示會非常或比較關心氣候問題對自己的孩子以及下一代帶來的傷害。

在談及對氣候問題的治理以及政府的環境政策時，高達81%的受訪者選擇「既要又要」，認為政府應混合使用傳統化石能源以及新型可再生能源，達到既降低能源成本又實現環境保護的結果。在「既要又要」難以實現的條件下，61%的受訪者認為如果價格和減排只能二選一，那麼保持能源價格的可負擔性比實現減少碳排放目標更為重要。

而對於紐約州現行的環保政策，77%的受訪者認為從長遠角度看，減少溫室氣體排放有益於紐約人的健康，但同時也有46%的人認為減排政策對商業有負面作用。

問卷還提及了部分與環保和減排有關的政策提案或願景，其中73%的受訪者認為大企業應該率先負起環境責任，紐約州應要求所有年收入超過100萬元的公司精簡包裝用料以減少資源浪費，61%的受訪者支持將飲料瓶的押金從0.05元增加到0.10元。

對於紐約州將2040年設為「淨零排放」的目標，66%的受訪者表示支持；而與此同時，人們依舊不願放棄現有的便利，僅有43%的受訪者支持對機動車下達限制，比如徵收堵車費 或增加現行區域等，不支持該舉措的則有46%。