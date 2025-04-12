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堵車費錯收成災 上州郡長促聯邦徹查

記者劉梓祁╱紐約報導
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紐約上州普特南郡郡長伯恩。(取自郡長辦公室)
紐約上州普特南郡郡長伯恩。(取自郡長辦公室)

紐約上州普特南郡(Putnam County)郡長伯恩(Kevin Byrne)11日透露，紐約市堵車費錯誤向郡府車輛徵收費用，目前已致函候任聯致邦運輸管理局(FTA)局長莫利納羅(Marc Molinaro)，要求對堵車費展開全面徹查。

堵車費全名稱作「中央商業區通行費計畫」，身為共和黨籍的伯恩指出，紐約大都會運輸署(MTA)的車牌辨識系統多次將郡府車輛誤認為其他車輛，導致郡府被重複收取本不應支付的通行費及滯納金，凸顯整個系統「漏洞百出，對納稅人極不公平」。

據悉，普特南郡消費者事務處(Office of Consumer Affairs)發現，自今年1月以來，郡府一輛福特(Ford)越野車在1月9日、2月12日與3月2日三度被計費系統錯誤扣款。當局表示，系統將車牌誤判為貼有「FDNY」標誌的雪佛蘭(Chevrolet)貨卡，並以此開出帳單，然而在這三次事件發生時，郡府車輛根本未進入曼哈頓60街以下的收費區域。

根據信函，雖然郡府已於3月11日致函E‑ZPass處理中心提出異議，MTA仍在3月30日寄出新帳單，向郡府追討累計的58.93元通行費及滯納金。

此前，伯恩長期反對堵車費，形容其為「壅堵稅」，認為該政策對哈德遜河谷(Hudson Valley)通勤族與小型區郡造成不成比例的衝擊，無助於紐約大都會交通問題的根本改善。他在信中敦促FTA調查是否有其他地方政府或民眾遭遇同樣錯收，並呼籲各地居民檢視帳單、舉報不當扣款。

按總統川普(Donald Trump)計畫，聯邦將透過運輸部撤銷對堵車費計畫的實行，從而阻止堵車費繼續徵收，但民主黨州長霍楚(Kathy Hochul)與MTA均表示將繼續捍衛該項目。

伯恩表示，連串錯收事件應成為「終結堵車費的最後一根稻草」，並強調「昂貴、失準且不公」的計畫應即刻廢除。他將錯收稱為「一場鬧劇」，並稱問題可能出在州政府耗資數百萬元的收費設備上。伯恩寫道，「車牌識別器無法區分位於車牌左下角所標示的不同政治轄區，只要兩塊車牌的號碼完全相同或相似，就可能導致錯誤識別。」

普特南郡距離曼哈頓中城車程約一小時，擁有人口近10萬人，選民結構和郡領導長期由共和黨主導。

紐約上州普特南郡郡長伯恩要求聯邦調查紐約市堵車費，鑒定是否有更多的錯收情況。圖為...
紐約上州普特南郡郡長伯恩要求聯邦調查紐約市堵車費，鑒定是否有更多的錯收情況。圖為普特南郡自然風光。(記者劉梓祁╱攝影)

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